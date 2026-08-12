VK Videso vereinfacht die Bedingungen für sein Partnerprogramm

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VK Videso vereinfacht die Bedingungen für sein Partnerprogramm

Einer der größten russischen Videodienste, VK Videso, erleichtert die Voraussetzungen für die Teilnahme an seinem Partnerprogramm deutlich. Die neuen Regeln erweitern den Zugang von Kreativen zur Monetarisierung und schaffen zusätzliche Möglichkeiten für Einsteiger. Dies meldet Ixbt.com .

Laut ixbt.com treten die aktualisierten Anforderungen am 1. September 2026 vollständig in Kraft. Ab diesem Datum wird es für Autoren, die auf der Plattform eigene Inhalte veröffentlichen, deutlich einfacher, dem Partnerprogramm mit Verdienstmöglichkeiten beizutreten.

Neue Monetarisierungskriterien

Nach den neuen Regelungen müssen Autoren mindestens 1.000 Abonnenten auf ihrem Kanal haben. Außerdem müssen ihre Videos in den vergangenen 90 Tagen insgesamt mindestens 500 Stunden angesehen worden sein, um dem Programm beizutreten. Diese Werte sind deutlich großzügiger als die bisher geltenden Anforderungen.

Laut den Plattformvertretern wurden die aktualisierten Kriterien entwickelt, um insbesondere für Kreative am Anfang ihrer Tätigkeit die Zugangshürden zu senken. Trotz der gelockerten Bedingungen bleiben die grundlegenden Anforderungen bestehen: Autoren müssen ihren Kanal kontinuierlich weiterentwickeln und ausschließlich eigene Inhalte veröffentlichen.

Übergangsphase und Unterstützungsmaßnahmen

Da diese Neuerung nicht für alle Autoren gleichermaßen einfach sein wird, führt die Plattformleitung eine spezielle Übergangsphase ein. Für Kreative, die die erforderlichen Kennzahlen, einschließlich ausreichender Wiedergabezeit, noch nicht erreicht haben, ist eine dreimonatige Anpassungsphase vorgesehen.

Während dieses dreimonatigen Zeitraums plant die Plattform, einen Mechanismus für ein garantiertes Mindesteinkommen einzusetzen, der Autoren die Anpassung an die neuen Anforderungen ermöglicht. Dies schafft für Einsteiger eine gute Grundlage, um finanzielle Stabilität zu bewahren und ihr Publikum zu erweitern.

VK VidesoMonetarisierungInhalteVideodienstTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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