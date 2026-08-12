Shahnoza Haydarova wird Asienmeisterin: drei Versuche, drei Erfolge

Die Delegation Usbekistans gewann bei den asiatischen Jugend- und Juniorenmeisterschaften eine weitere Goldmedaille. In der Gewichtsklasse bis 69 kg setzte sich Shahnoza Haydarova im Reißen gegen alle Konkurrentinnen durch.

Besonders bemerkenswert ist, dass die usbekische Athletin alle drei Versuche erfolgreich absolvierte und ihr Ergebnis jedes Mal steigerte.

Mit 95 kg begonnen, den Titel mit 99 kg gesichert

Shahnoza Haydarova begann den Reißen-Wettbewerb mit 95 kg und absolvierte ihren ersten Versuch erfolgreich.

Bei ihrem nächsten Versuch bewältigte sie 97 kg.

Für den dritten Versuch wurde die Hantel auf 99 kg beladen. Haydarova bewältigte auch dieses Gewicht souverän und ließ ihren Konkurrentinnen keine Chance.

Damit endeten ihre Versuche wie folgt:

erster Versuch — 95 kg;

zweiter Versuch — 97 kg;

dritter Versuch — 99 kg.

Die erfolgreichen Versuche zeigten, dass Haydarova auf den Wettkampf bestens vorbereitet war.

Konkurrenz hinter sich gelassen

Im Reißen der Gewichtsklasse bis 69 kg war Shahnoza Haydarovas Ergebnis von 99 kg die höchste Leistung.

Damit sicherte sich die usbekische Athletin den Titel der Asienmeisterin in der Jugendklasse.

Dieses Ergebnis war nicht nur ein persönlicher Erfolg, sondern auch ein weiterer wichtiger Triumph für das usbekische Gewichtheben.

In allen drei Versuchen fehlerfrei

Im Gewichtheben reicht Kraft allein nicht aus. Eine Athletin muss die Technik bei jedem Versuch korrekt ausführen, das Gewicht präzise einschätzen und unter Druck Fehler vermeiden.

Haydarovas erfolgreiche Versuche mit 95, 97 und 99 kg zeigten, dass sie nicht nur körperlich, sondern auch mental stabil ist.

Vor allem im entscheidenden dritten Versuch, als sie ihre Leistung um weitere zwei Kilogramm steigerte und 99 kg bewältigte, setzte sie einen würdigen Schlusspunkt unter ihren Titelgewinn.

Ein weiterer vielversprechender Name für das usbekische Gewichtheben

Asienmeisterin bei den Jugendlichen zu werden, ist ein wichtiger Meilenstein für die weitere Karriere einer Sportlerin.

Wenn sich Shahnoza Haydarova in diesem Tempo weiterentwickelt, kann sie Usbekistan künftig auch bei großen internationalen Wettbewerben der Erwachsenen würdig vertreten.

Eines steht vorerst fest: Die stärkste junge Athletin Asiens im Reißen der Gewichtsklasse bis 69 kg heißt Shahnoza Haydarova.

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