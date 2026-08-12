Google ergänzt Quick Share um einen NFC-Freigabemodus

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Google ergänzt Quick Share um einen NFC-Freigabemodus

Im Rahmen der Präsentation der Pixel-11-Geräte hat Google eine neue Funktion angekündigt, die den Datenaustausch zwischen Android-Geräten grundlegend verbessern soll. Das Update tritt in Konkurrenz zu AirDrop und NameDrop im Apple-Ökosystem und ermöglicht es Nutzern, Kontakte, Fotos und Videos schnell zu teilen, indem sie ihre Geräte einfach nahe zusammenbringen. TechCrunch.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com ermöglicht die aktualisierte Quick-Share-Funktion einen schnellen Datenaustausch in beide Richtungen. Nutzer können die gewünschten Inhalte über das Share-Sheet-Menü auf ihren Smartphones auswählen und durch das Berühren der Geräte übertragen.

Funktionsweise und Möglichkeiten

In ihrer Funktionsweise erinnert diese Technologie an Apples NameDrop-Funktion, die mit dem Betriebssystem iOS 17 eingeführt wurde. Die auf NFC-Technologie basierende Neuerung vereinfacht die tägliche digitale Kommunikation für Android-Nutzer und ermöglicht einen bequemen papierlosen Kontaktaustausch.

Google zufolge bietet die neue Funktion sowohl Sicherheit als auch Geschwindigkeit. Da sich die Geräte in unmittelbarer Nähe befinden müssen, wird eine sichere Datenübertragung gewährleistet und versehentlichen Verbindungen vorgebeugt.

Auf welchen Geräten funktioniert die Funktion

Der neue Quick-Share-Modus wird seit dieser Woche für Smartphones ab Pixel 6 verteilt. Auch fortschrittliche Geräte der Samsung-Galaxy-Reihe, insbesondere die Modelle Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 und Flip8, sollen in Kürze unterstützt werden.

Experten zufolge hebt das Update das Dateiaustauscherlebnis für Android-Nutzer auf eine neue Stufe. Wie von Google geplant, werden bis zum Jahresende viele weitere Smartphones anderer Marken die Funktion unterstützen und den Wettbewerb zwischen den Ökosystemen weiter verschärfen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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