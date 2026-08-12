Manchester-City-Spieler kehren zurück, doch die Rodri-Frage bleibt offen

englische Meister Manchester City haben ihren Kader vor dem bevorstehenden Community Shield deutlich verstärkt. Wie Goal.com berichtet, stießen am Mittwoch sechs erfahrene Spieler zum Training, die ihren Urlaub nach der Weltmeisterschaft beendet hatten. Diese Veränderungen waren ein wichtiger Schritt für Cheftrainer Enzo Maresca bei der Vorbereitung der Mannschaft auf die neue Saison. Goal.com berichtet .

Zu den Stars, die am Training auf dem Vereinsgelände teilnahmen, gehörten der norwegische Stürmer Erling Haaland und der belgische Flügelspieler Jeremy Doku. Ihre Rückkehr dürfte die Offensivoptionen der Mannschaft weiter verbessern. Auch die englischen Spieler Elliot Anderson, Marc Guehi und Nico O’Reilly sowie der französische Spielmacher Rayan Cherki stiegen ins Mannschaftstraining ein.

Trikotnummern vor der neuen Saison bestätigt

Parallel zur Rückkehr der Spieler bestätigte der Verein offiziell die Trikotnummern seiner Neuzugänge und wichtigen Spieler für die Saison 2026/27. Neuzugang Elliot Anderson wird das Trikot mit der Nummer 5 tragen, das zuvor Klublegende John Stones gehörte. Marc Guehi wechselte dagegen von der Nummer 15 der vergangenen Saison zur Nummer 6.

Auch bei den Torhütern gab es Veränderungen. Nach James Traffords festem Wechsel zu Leeds United wechselte Gianluigi Donnarumma von der Nummer 25 zur Nummer 1. Der neu hinzugekommene Torhüter Geronimo Rulli wird in der neuen Saison mit der Nummer 28 auflaufen.

Die Situation um Rodri

Neben den positiven Nachrichten sorgte einer der auffälligsten Abwesenden im Training für Aufmerksamkeit:. Der spanische Mittelfeldspieler, der zum besten Spieler der Sommer-Weltmeisterschaft gewählt wurde, nahm am Mittwochstraining nicht teil. Über seine Zukunft sind ernsthafte Fragen aufgekommen, da Barcelona großes Interesse an dem Spieler zeigt.

Die Verantwortlichen von Manchester City haben für den 30-jährigen Mittelfeldspieler offenbar eine Ablöse von 60 Millionen Pfund festgelegt und wollen von dieser Forderung nicht abrücken. Rodri, der sich nach der Weltmeisterschaft einer kleinen Rückenoperation unterzog, sollte am Freitag zum Verein zurückkehren. Ob er jedoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigt oder zusätzliche Zeit zur Klärung eines möglichen Transfers erhält, ist derzeit unklar.

Manchester City trifft am Sonntag in Cardiff auf Arsenal im Community Shield. Die Partie wird für Enzo Maresca der erste Pflichtspieltest als Cheftrainer des Vereins sein.