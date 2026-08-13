Lionel Messi kehrt nach dem Tod seines Vaters auf den Platz zurück

Der argentinische Nationalspieler und Angreifer von Inter Miami, Lionel Messi, ist nach einer Auszeit infolge des Todes seines Vaters in den Pflichtspielbetrieb zurückgekehrt. Laut Goal.com zog während des Spiels gegen den mexikanischen Klub Club León im Rahmen des Leagues Cup 2026 ein interessantes und bewegendes Erlebnis des Fußballers die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Goal.com berichtet darüber.

Bei einem Angriff in der zweiten Halbzeit war die argentinische Legende im Mittelfeld mit dem Ball unterwegs und versuchte, einen gegnerischen Verteidiger auszuspielen. Doch Club-León-Innenverteidiger Jhohan Romaña stoppte den Angriff erfolgreich.

Ein unerwarteter Moment der Herzlichkeit auf dem Platz

Der kolumbianische Verteidiger, der den Angriff gestoppt hatte, begnügte sich nicht damit, den Ball zu erobern: Er umarmte Messi und hob ihn vom Boden. Die mit einem breiten Lächeln ausgeführte Geste wurde vom gesamten Stadion mit Applaus bedacht.

Nach diesem unerwarteten Vorfall erschien auch auf Lionel Messis Gesicht ein aufrichtiges Lächeln. Den Fans gefiel, dass der Spieler in einem normalerweise von intensivem Wettbewerb geprägten Spiel nicht verärgert reagierte, sondern die humorvolle und herzliche Situation gelassen hinnahm.

Schwerer Verlust und Verantwortung

Für Messi fiel das Spiel in eine emotional äußerst schwierige Zeit. Der Kapitän von Inter Miami hatte wegen des Todes seines Vaters Jorge kürzlich eine kurze Auszeit genommen und war in seine Heimatstadt Rosario gereist.

Nachdem er sich von einem geliebten Menschen verabschiedet hatte, kehrte der erfahrene Angreifer sofort zum Team aus Florida zurück und führte es in den nächsten wichtigen Spielen auf den Platz. Die Mannschaft setzt in einem anspruchsvollen Spielplan weiterhin auf ihren Kapitän.

Inter Miami bereitet sich nun auf das MLS-Spiel gegen Nashville am Sonntag vor. Die Rückkehr von Lionel Messi und seine mentale Verfassung dürften die Möglichkeiten des Teams in der Offensive weiter stärken.