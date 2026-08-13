Messi kehrt auf den Platz zurück, doch Inter Miami verliert (Video)

Im prestigeträchtigen Turnier für Vereine aus Nord- und Mittelamerika Leagues Cup erlebten die Fans am 3. Spieltag große Spannung und ein unerwartetes Ergebnis. Der US-Klub Inter Miami empfing León aus Mexiko und verlor in einer torreichen Partie mit 2:3.

Der bemerkenswerteste Aspekt dieser Begegnung war die Rückkehr von Lionel Messi auf den Platz.

Messis Rückkehr und das Drama in der zweiten Halbzeit

Der argentinische Fußballlegende hatte wegen der schweren Tage nach dem Tod seines Vaters Jorge Messi die letzten Spiele seiner Mannschaft verpasst. Das Trainerteam ließ Messi zunächst auf der Bank und brachte ihn in der 46. Minute, zu Beginn der zweiten Halbzeit, ins Spiel.

Die Partie war von intensivem Kampf geprägt:

In der 42. Minute brachte Pinter Inter Miami in Führung — 1:0 .

In der 50. Minute erzielte Leons Spieler Archila den Ausgleich — 1:1 .

In der 53. Minute brachte Inter-Miami-Mittelfeldspieler Brayt die Gastgeber erneut in Führung — 2:1 .

Doch León gelang das Comeback: In der 61. Minute stellte Dominges auf 2:2, bevor Archila in der 83. Minute mit seinem Doppelpack den Sieg für die Gäste perfekt machte — 2:3.

Leagues Cup, 3. Spieltag

Inter Miami (USA) — León (Mexiko) — 2:3

13. August. Nu Stadium.

Tore: Pinter (42), Brayt (53) — Archila (50, 83), Dominges (61).

Inter Miami: Rios Novo, Frey (Mura, 86), Lujan, Allen (Regilon, 64), Mikael (Caicedo, 33), Kazemiro, De Paul, Brayt, Delinoys (Plambek, 65), Pinter (Messi, 46), Segoviya.

Inter Miamis Situation im Turnier

Zur Erinnerung: Inter Miami gewann 2023 dieses Leagues-Cup-Turnier und holte damit die erste Trophäe der Vereinsgeschichte. Nach dieser unerwarteten Niederlage muss das Team in den kommenden Runden ausschließlich auf Siege spielen, um den Einzug in die nächste Phase zu sichern.

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