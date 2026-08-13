Messi kehrt auf den Platz zurück, doch Inter Miami verliert (Video)

·6·Sport
Messi kehrt auf den Platz zurück, doch Inter Miami verliert (Video)

Im prestigeträchtigen Turnier für Vereine aus Nord- und Mittelamerika Leagues Cup erlebten die Fans am 3. Spieltag große Spannung und ein unerwartetes Ergebnis. Der US-Klub Inter Miami empfing León aus Mexiko und verlor in einer torreichen Partie mit 2:3.

Der bemerkenswerteste Aspekt dieser Begegnung war die Rückkehr von Lionel Messi auf den Platz.

Messis Rückkehr und das Drama in der zweiten Halbzeit

Der argentinische Fußballlegende hatte wegen der schweren Tage nach dem Tod seines Vaters Jorge Messi die letzten Spiele seiner Mannschaft verpasst. Das Trainerteam ließ Messi zunächst auf der Bank und brachte ihn in der 46. Minute, zu Beginn der zweiten Halbzeit, ins Spiel.

Die Partie war von intensivem Kampf geprägt:

  • In der 42. Minute brachte Pinter Inter Miami in Führung — 1:0.

  • In der 50. Minute erzielte Leons Spieler Archila den Ausgleich — 1:1.

  • In der 53. Minute brachte Inter-Miami-Mittelfeldspieler Brayt die Gastgeber erneut in Führung — 2:1.

  • Doch León gelang das Comeback: In der 61. Minute stellte Dominges auf 2:2, bevor Archila in der 83. Minute mit seinem Doppelpack den Sieg für die Gäste perfekt machte — 2:3.

Leagues Cup, 3. Spieltag

Inter Miami (USA) — León (Mexiko) — 2:3

13. August. Nu Stadium.

  • Tore: Pinter (42), Brayt (53) — Archila (50, 83), Dominges (61).

  • Inter Miami: Rios Novo, Frey (Mura, 86), Lujan, Allen (Regilon, 64), Mikael (Caicedo, 33), Kazemiro, De Paul, Brayt, Delinoys (Plambek, 65), Pinter (Messi, 46), Segoviya.

Inter Miamis Situation im Turnier

Zur Erinnerung: Inter Miami gewann 2023 dieses Leagues-Cup-Turnier und holte damit die erste Trophäe der Vereinsgeschichte. Nach dieser unerwarteten Niederlage muss das Team in den kommenden Runden ausschließlich auf Siege spielen, um den Einzug in die nächste Phase zu sichern.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ein Mann, der den Schmerz des Verlusts seines Vaters fühlte: Messi schrieb seinem verstorbenen Vater einen BriefEin Mann, der den Schmerz des Verlusts seines Vaters fühlte: Messi schrieb seinem verstorbenen Vater einen BriefHeute, 09:25Umarali Rahmonaliyev weckt Interesse in Europa: Lens-Scouts in Aserbaidschan!Umarali Rahmonaliyev weckt Interesse in Europa: Lens-Scouts in Aserbaidschan!Heute, 09:16Wichtige Entscheidung bei Esteghlal: Mit welchen Rückennummern starten Masharipov und Ashurmatov in die neue Saison?Wichtige Entscheidung bei Esteghlal: Mit welchen Rückennummern starten Masharipov und Ashurmatov in die neue Saison?Heute, 09:03Zlatko Dalić zum Cheftrainer der Nationalmannschaft der VAE ernannt!Zlatko Dalić zum Cheftrainer der Nationalmannschaft der VAE ernannt!Heute, 08:52PSG besiegt Aston Villa und gewinnt den UEFA-SupercupPSG besiegt Aston Villa und gewinnt den UEFA-SupercupHeute, 08:45Leagues Cup: Lionel Messi zurück, doch Inter Miami scheidet aus dem Turnier ausLeagues Cup: Lionel Messi zurück, doch Inter Miami scheidet aus dem Turnier ausHeute, 07:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert