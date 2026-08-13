6 Finals, 6 Siege: Enrique stellt unglaublichen Europapokal-Rekord auf

Der dramatische 2:1-Sieg von PSG gegen Aston Villa im UEFA Super Cup bescherte den Parisern nicht nur die nächste Trophäe im Vereinsmuseum, sondern markierte auch einen historischen Meilenstein in der Trainerkarriere von Luis Enrique.

Der 56-jährige spanische Übungsleiter reiht sich damit in die Riege der Weltfussball-Legenden bei gewonnenen Europapokaltiteln ein.

Auf Augenhöhe mit Ferguson und Trapattoni: Die Top-3 im Europapokal

Dieser UEFA Super Cup war der 6. Europapokaltitel in der Karriere von Luis Enrique (er triumphierte dreimal in der Champions League und dreimal im UEFA Super Cup). Diese Erfolge feierte er als Chempion von Barcelona und PSG.

Durch diesen Sieg zog der spanische Trainer mit Manchester UnitedManchester United-Legende Sir Alex Ferguson und dem berühmten italienischen Coach Giovanni Trapattoni gleich und kletterte auf den ehrvollen dritten Platz .

In der Geschichte des europäischen Fussballs stehen nur zwei Trainer vor Enrique:

Carlo Ancelotti (Milan, Real Madrid) — 10 Europapokaltitel; Pep Guardiola (Barcelona, Bayern München, Manchester City) — 7 Europapokaltitel; Luis Enrique (Barcelona, PSG) — 6 Europapokaltitel.

100-Prozent-Quote: Zinedine Zidanes Rekord übertroffen

Luis Enrique schrieb zudem mit seiner einmaligen Bilanz in Europapokal-Endspielen Geschichte. Der spanische Coach hat in seiner Laufbahn 6 Europapokal-Finals erreicht und alle gewonnen (100%).

Damit übertraf er den legendären Zinedine Zidane, der einst alle 5 Europapokal-Finals mit Real Madrid gewinnen konnte. Enriques Rekordserie und seine hohe taktische Klasse sorgen dafür, dass PSG auch in der neuen Saison zu den Topfavoriten in Europa zählt.

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