Chelsea verleiht den jungen Stürmer Dastan Satpayev an Burnley

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Chelsea verleiht den jungen Stürmer Dastan Satpayev an Burnley

Der Chelsea-Stürmer Dastan Satpayev wird seine Karriere beim Championship-Klub Burnley fortsetzen. Wie Goal.com berichtet, schloss sich der 18-jährige kasachische Nationalspieler seinem neuen Team für eine Saison auf Leihbasis an. Der Transfer gilt als einer der wichtigen Schritte in der Profikarriere des Fußballers. Goal.com berichtet darüber.

Wie bekannt wurde, war Dastan Satpayevs Wechsel an die Stamford Bridge bereits im Februar vereinbart worden. Nach den FIFA-Regularien wurde der Transfer jedoch erst offiziell wirksam, nachdem der Spieler 18 Jahre alt geworden war. Der Absolvent der Qayrat-Akademie hatte beim Londoner Klub einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2033 unterschrieben.

Erste Prüfung im englischen Fußball

Der talentierte Stürmer, der bereits acht Länderspiele für die kasachische Nationalmannschaft absolviert hat, machte keinen Hehl aus seiner Freude über seinen Wechsel zu Burnley. In einem Interview mit dem Pressedienst des Klubs betonte er, sein Hauptziel sei es, regelmäßig in der Startelf zum Einsatz zu kommen.

«Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Das ist eine großartige Chance für meine Karriere, und Burnley ist ein großartiger Klub, bei dem ich meine Fähigkeiten zeigen und der Mannschaft helfen kann, an ihren angestammten Platz zurückzukehren», sagte Satpayev. Der Fußballer fügte hinzu, dass er vollständig auf seine ersten Herausforderungen in England vorbereitet sei und eine erfolgreiche Saison mit Burnley anstrebe.

Erste internationale Erfolge

Satpayev gilt als jüngster Debütant in der Geschichte des kasachischen Fußballs. Im März vergangenen Jahres bestritt er gegen Curaçao sein erstes Spiel für die Nationalmannschaft. Außerdem zeigte er sein internationales Potenzial, indem er in der Gruppenphase der Champions League gegen Kopenhagen traf.

Der junge Stürmer, der mit Qayrat gegen Spitzenklubs wie Real Madrid und Inter auf dem Platz stand, zeichnet sich durch seine Abgeklärtheit aus. In der WM-Qualifikation gelang ihm zudem ein Treffer gegen Belgien. Außerdem erzielte er während des Trainingslagers unter Chelseas Cheftrainer Xabi Alonso ein Tor gegen Western Sydney Wanderers.

Dastan Satpayev wird nun in der Saison 2026/27 bei Burnley weiter Erfahrung sammeln und um einen Platz in der ersten Mannschaft kämpfen. Die intensiven Spiele in der englischen Championship dürften dazu beitragen, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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