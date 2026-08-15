Warum Barcelona und Real Madrid am ersten Spieltag der spanischen Meisterschaft fehlen

Die Saison 2026/27 in La Liga beginnt mit einem ungewöhnlichen ersten Spieltag, der sechs Partien in einem einzigartigen Format umfasst. Der amtierende Meister Barcelona und sein langjähriger Rivale Real Madrid werden jedoch nicht an den Auftaktspielen teilnehmen. Laut The Athletic ist dafür eine Vereinbarung über die verpflichtende Ruhezeit der Spieler verantwortlich; vier Partien wurden auf Ende August verschoben. Dies wurde von Goal.com berichtet.

Der Spieltag beginnt am Samstagabend mit der Partie zwischen Deportivo Alavés und Getafe. Sevilla, Rayo Vallecano, Racing Santander, Espanyol, Deportivo La Coruña und Atlético Madrid werden ebenfalls nach dem festgelegten Spielplan antreten. Das Fehlen der Spitzenklubs lenkt die Aufmerksamkeit der Fans jedoch auf die anderen Begegnungen.

Vereinbarung über verpflichtende Ruhezeiten und Änderungen am Spielplan

Diese ungewöhnliche Auftaktwoche ist das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen La Liga und der spanischen Spielergewerkschaft AFE. Die Vereinbarung sieht eine verpflichtende Pause für Spieler vor, deren Nationalmannschaften das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreicht haben. La Liga hatte zunächst darauf bestanden, die Saison am 15. August zu starten – anders als die übrigen großen europäischen Ligen.

AFE stellte sich jedoch dagegen, um das Recht der Spieler auf Erholung gemäß dem Tarifvertrag zu schützen. Spaniens Sieg gegen Argentinien und der Titelgewinn am 19. Juli machten deutlich, dass die Leistungsträger von Barcelona und Real Madrid zusätzliche Erholungszeit benötigen würden.

Vorbereitung der Klubs und Spieler

Nach monatelangen Gesprächen beschlossen die La-Liga-Klubs einstimmig, den ersten Spieltag aufzuteilen. Der spanische Fußballverband bestätigte den Spielplan am 30. Juni, obwohl Real Madrid zu keiner der Sitzungen Vertreter entsandt hatte. Nach der internationalen Sommerpause sind mehrere Schlüsselspieler erst jetzt zum Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Insbesondere die Barcelona-Spieler Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo und Pau Cubarsí nahmen erst am Mittwoch das Training wieder auf. Auch in Madrid ist eine ähnliche Situation zu beobachten. Marc Cucurella verpasste gemeinsam mit Jude Bellingham, Kylian Mbappé und Aurélien Tchouaméni das mit 1:0 gewonnene Testspiel gegen Deportivo.

Diese zusätzliche Pause und Erholungszeit ermöglicht es dem katalanischen Klub, sich besser vorzubereiten, bevor er am 23. August auswärts bei Elche mit der Titelverteidigung beginnt. José Mourinho, der als Cheftrainer von Real Madrid zurückgekehrt ist, wird unterdessen am 22. August bei Espanyol sein Debüt in seiner zweiten Amtszeit geben.