Eine wilde Nacht bei UFC 330: Makhachev gegen Garry und die vollständige Fightcard

Für die Fans der Mixed Martial Arts (MMA) rückt eine lang erwartete, actionreiche Nacht näher. In der Nacht vom 15. auf den 16. August findet in einer spektakulären Arena in Philadelphia, Pennsylvania, das nächste nummerierte Event statt — UFC 330 wird ausgetragen.

Im Hauptkampf geht es um den Titel im Weltergewicht. Der amtierende Champion Islam Makhachev trifft auf den Nummer-eins-Herausforderer der Rangliste Ian Machado Garry im Octagon.

Zwei Titelkämpfe und Duelle mit erfahrenen Stars

Auch im Co-Hauptkampf steht ein Titel auf dem Spiel. Im Frauen-Strohgewicht verteidigt die amtierende Championess Mackenzie Dern ihren Gürtel gegen die auf Rang fünf gelistete Herausforderin Jillian Robertson .

Außerdem tritt auf der Main Card der Octagon-Veteran und K.-o.-Spezialist Edson Barboza gegen den technisch versierten Leichtgewichtler Esteban Ribovics an. Im Mittelgewicht trifft das ungeschlagene Talent Mansur Abdul-Malik auf den erfahrenen Kämpfer Dustin Stoltzfus .

Unerwartete Änderung drei Tage vor dem Event

Kurz vor dem Turnier gab es eine bedeutende Änderung auf der Fightcard. Jose Ochoa, der gegen Charles Johnson kämpfen sollte, zog sich aus unbekannten Gründen nur drei Tage vor dem Event zurück. Er wird durch den Organisationsdebütanten Eduardo Enrique ersetzt. Der Kampf findet nun im Catchweight von 59 kg statt.

Eröffnet wird der Abend von einem für die Fans in Zentralasienbesonders interessanten Duell zwischen dem kirgisischen Weltergewichtler Mikutbek Orolbai und dem US-Amerikaner Jeremiah Wells .

UFC 330: Alle Kämpfe auf einen Blick (vollständige Fightcard)

Weltergewicht (Haupttitelkampf): Islam Makhachev (Champion) — Ian Machado Garry (#1)

Frauen-Strohgewicht (Titelkampf): Mackenzie Dern (Championess) — Jillian Robertson (#5)

Leichtgewicht: Jalin Turner — Kaue Fernandes

Mittelgewicht: Mansur Abdul-Malik — Dustin Stoltzfus

Leichtgewicht: Edson Barboza — Esteban Ribovics

Weltergewicht: Chidi Njokuani — Joel Alvarez

Catchweight (59 kg): Charles Johnson — Eduardo Enrique (Debüt)

Mittelgewicht: Dante Johnson — Eric McConico

Mittelgewicht: Vicente Luque — Tresean Gore

Halbschwergewicht: Rafael Tobias — Lucas Fernando

Weltergewicht: Neil Magny — Ramiz Brahimaj

Weltergewicht: Jeremiah Wells — Mikutbek Orolbai

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