Eine wilde Nacht bei UFC 330: Makhachev gegen Garry und die vollständige Fightcard

·15·Sport
Eine wilde Nacht bei UFC 330: Makhachev gegen Garry und die vollständige Fightcard

Für die Fans der Mixed Martial Arts (MMA) rückt eine lang erwartete, actionreiche Nacht näher. In der Nacht vom 15. auf den 16. August findet in einer spektakulären Arena in Philadelphia, Pennsylvania, das nächste nummerierte Event statt — UFC 330 wird ausgetragen.

Im Hauptkampf geht es um den Titel im Weltergewicht. Der amtierende Champion Islam Makhachev trifft auf den Nummer-eins-Herausforderer der Rangliste Ian Machado Garry im Octagon.

Zwei Titelkämpfe und Duelle mit erfahrenen Stars

Auch im Co-Hauptkampf steht ein Titel auf dem Spiel. Im Frauen-Strohgewicht verteidigt die amtierende Championess Mackenzie Dern ihren Gürtel gegen die auf Rang fünf gelistete Herausforderin Jillian Robertson .

Außerdem tritt auf der Main Card der Octagon-Veteran und K.-o.-Spezialist Edson Barboza gegen den technisch versierten Leichtgewichtler Esteban Ribovics an. Im Mittelgewicht trifft das ungeschlagene Talent Mansur Abdul-Malik auf den erfahrenen Kämpfer Dustin Stoltzfus .

Unerwartete Änderung drei Tage vor dem Event

Kurz vor dem Turnier gab es eine bedeutende Änderung auf der Fightcard. Jose Ochoa, der gegen Charles Johnson kämpfen sollte, zog sich aus unbekannten Gründen nur drei Tage vor dem Event zurück. Er wird durch den Organisationsdebütanten Eduardo Enrique ersetzt. Der Kampf findet nun im Catchweight von 59 kg statt.

Eröffnet wird der Abend von einem für die Fans in Zentralasienbesonders interessanten Duell zwischen dem kirgisischen Weltergewichtler Mikutbek Orolbai und dem US-Amerikaner Jeremiah Wells .

UFC 330: Alle Kämpfe auf einen Blick (vollständige Fightcard)

  • Weltergewicht (Haupttitelkampf): Islam Makhachev (Champion) — Ian Machado Garry (#1)

  • Frauen-Strohgewicht (Titelkampf): Mackenzie Dern (Championess) — Jillian Robertson (#5)

  • Leichtgewicht: Jalin Turner — Kaue Fernandes

  • Mittelgewicht: Mansur Abdul-Malik — Dustin Stoltzfus

  • Leichtgewicht: Edson Barboza — Esteban Ribovics

  • Weltergewicht: Chidi Njokuani — Joel Alvarez

  • Catchweight (59 kg): Charles Johnson — Eduardo Enrique (Debüt)

  • Mittelgewicht: Dante Johnson — Eric McConico

  • Mittelgewicht: Vicente Luque — Tresean Gore

  • Halbschwergewicht: Rafael Tobias — Lucas Fernando

  • Weltergewicht: Neil Magny — Ramiz Brahimaj

  • Weltergewicht: Jeremiah Wells — Mikutbek Orolbai

Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit euren Freunden.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Halt einfach den Mund!“: Makhachev und Garry geraten bei Pressekonferenz aneinander„Halt einfach den Mund!“: Makhachev und Garry geraten bei Pressekonferenz aneinanderHeute, 14:39Fans erkannten ihn kaum: Ronaldo ändert seinen Look vor dem ersten Spiel (Foto)Fans erkannten ihn kaum: Ronaldo ändert seinen Look vor dem ersten Spiel (Foto)Heute, 14:35Leandro Paredes lehnt Milan-Angebot ab und bleibt bei BocaLeandro Paredes lehnt Milan-Angebot ab und bleibt bei BocaHeute, 14:31Was können Barcelona und Manchester City beim Rodri-Transfer nicht vereinbaren?Was können Barcelona und Manchester City beim Rodri-Transfer nicht vereinbaren?Heute, 14:27Jude Bellingham Ist Nicht Lionel Messi oder Cristiano RonaldoJude Bellingham Ist Nicht Lionel Messi oder Cristiano RonaldoHeute, 13:16Neymar könnte wegen des Kunstrasens gegen Palmeiras ausfallenNeymar könnte wegen des Kunstrasens gegen Palmeiras ausfallenHeute, 13:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt