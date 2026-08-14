Historisches Ergebnis: Usbekistan dominiert Asien mit 51 Medaillen

Die kontinentalen Meisterschaften im Gewichtheben der Jugend und Junioren, die im prächtigen Olympischen Dorf unserer Hauptstadt ausgetragen wurden, sind offiziell zu Ende gegangen. Acht Tage intensiver Wettkämpfe endeten mit dem überragenden Triumph der usbekischen Nationalmannschaft.

Laut dem Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees Usbekistans sicherten sich unsere Landsleute am Ende der Meisterschaften insgesamt 51 Medaillen und bewiesen damit erneut, dass sie in Asien ihresgleichen suchen.

Doppelgold für Omadillo Olimov am letzten Wettkampftag!

Am dramatischen letzten Wettkampftag kämpften die Athleten der schwersten Gewichtsklassen um die Podestplätze.

In der Jugendklasse +110 kg verteidigte Omadillo Olimov die Ehre Usbekistans und zeigte herausragendes Können, indem er im Reißen und im Zweikampf zwei Goldmedaillen gewann und der Meisterschaft einen glanzvollen Schlusspunkt setzte.

Usbekistans finale Medaillenbilanz

Nach acht Tagen im Wettstreit mit den stärksten Nachwuchsathleten des Kontinents erzielten unsere Gewichtheber folgende Ergebnisse:

Jugendklasse: 7 Gold-, 10 Silber- und 6 Bronzemedaillen — Gesamt: 23 Medaillen ;

Juniorenklasse: 6 Gold-, 8 Silber- und 14 Bronzemedaillen — Gesamt: 28 Medaillen.

Insgesamt gingen auf das Konto der Athleten, die die Zukunft des usbekischen Gewichthebens verkörpern, 13 Gold-, 18 Silber- und 20 Bronzemedaillen .

Erster Platz in Asien in der Teamwertung in allen vier Kategorien!

Nach den Ergebnissen des Wettbewerbs erwies sich die usbekische Nationalmannschaft in allen wichtigen Bereichen als unschlagbar und gewann in vier Teamkategorien den Titel:

Jugendklasse in der Gesamtwertung nach Punkten — 1. Platz; Klasse der jungen Frauen in der Punktewertung — 1. Platz; Juniorenklasse in der Gesamtwertung nach Punkten — 1. Platz; Klasse der Junioren in der Punktewertung — 1. Platz.

Dieser beispiellose Erfolg und die absolute Führung in der Teamwertung zeigen, dass die neue Generation der usbekischen Gewichtheberschule bereit ist für große Erfolge auf der Weltbühne.

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