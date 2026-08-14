„Islam hat mehr erreicht als Khabib“: Dana White vergleicht zwei große Champions

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„Islam hat mehr erreicht als Khabib“: Dana White vergleicht zwei große Champions

Der Chef der weltweit führenden Promotion Dana White die beiden größten Stars in der UFC-Geschichte — der ehemalige ungeschlagene Champion Khabib Nurmagomedov und der amtierende Weltergewichts-Champion, der den Gürtel der Organisation verteidigt Islam Makhachev— bewertete ihre Leistungen.

White erklärte, dass Makhachevs lange Aktivität auf höchstem Niveau im Oktagon ihm ermöglicht habe, noch bedeutendere Erfolge als Khabib zu erreichen.

Lange Karriere und beeindruckende Ergebnisse

Auf die Frage, ob Islam Makhachevs Leistungen trotz seiner einzigen Niederlage im Oktagon noch beeindruckender seien als Khabibs UFC-Rekord, antwortete der Präsident der Organisation ohne zu zögern:

„Ja, absolut. Islam Makhachev hat mehr erreicht als Khabib, weil er länger auf höchstem Niveau gekämpft hat. Jeder seiner Auftritte und seine Siegesserie waren wirklich beeindruckend“, sagte White.

„Wenn Khabib nicht aufgehört hätte, wäre er der Größte geworden“

Gleichzeitig erinnerte der UFC-Präsident an Khabib Nurmagomedovs Kämpfe vor seinem Wechsel zur Organisation und in der Liga und sprach darüber, welche Höhen er hätte erreichen können, wenn er seine Karriere nicht frühzeitig beendet hätte:

„Natürlich kam Khabib später zur UFC und trat gegen alle starken Gegner an. Aber schon vor seiner Zeit hier hatte er eine beeindruckende Siegesserie.

Niemand weiß, was Khabib noch hätte erreichen können, wenn er seine Karriere fortgesetzt hätte. Offen gesagt: Wenn Khabib weiterhin das enorme Potenzial, das wir alle kannten, vollständig ausgeschöpft hätte, wäre er zweifellos der größte Kämpfer aller Zeiten gewesen“, fügte Dana White hinzu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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