Wie prognostizierte Conor McGregor den Kampf zwischen Makhachev und Garry?

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Wie prognostizierte Conor McGregor den Kampf zwischen Makhachev und Garry?

der ehemalige UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen und Octagon-Star Conor McGregor sorgte mit einer spektakulären Aussage zum bevorstehenden Titelkampf zwischen Islam Makhachev und Ian Machado Garry für Aufsehen.

Der irische Star stellte sich offen hinter seinen Landsmann und Herausforderer Ian Garry und verriet sein konkretes Szenario für dessen möglichen Sieg über den Gegner.

„Garry hat alles, was er für den Sieg braucht“

McGregor zufolge könnten Garrys körperliche Voraussetzungen und seine Fähigkeit, im Kampf die Distanz zu halten, den amtierenden Champion vor große Probleme stellen:

„Auf geht’s, Garry! Er hat alles, was er für den Sieg braucht: Er ist groß, beherrscht die Distanz im Octagon hervorragend und weiß, wie er sich sicher bewegt.“, sagte Conor.

„Makhachev muss sich im Weltergewicht noch beweisen“

Der ehemalige Champion machte außerdem keinen Hehl aus seinen Zweifeln an der Position des russischen Kämpfers in der neuen Gewichtsklasse und prognostizierte den Ausgang des Duells:

„Makhachev muss im Weltergewicht noch seine wahre Stärke zeigen. Wie sehe ich den Ausgang des Kampfes? Ein präziser und harter Highkick mit dem rechten Bein zum Kopf — und ein Sieg des irisch-brasilianischen Kämpfers!“ Mit diesen Worten gab McGregor seine Prognose ab.

Diese Aussagen heizen die Diskussionen unter Fans und Experten vor dem Titelduell weiter an.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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