Im Profiboxen könnte sich im Schwergewicht ein spannendes und hochkarätiges Duell anbahnen. Der bekannte russische Boxer, derzeit WBA Regular Inhaber des Meisterschaftsgürtels Murat Gassiev zieht den usbekischen K.-o.-Schläger Bakhodir Jalolov als möglichen Gegner für seinen nächsten Kampf in Betracht.

In seinem jüngsten Interview sprach der erfahrene Boxer über seine Pläne für die nahe Zukunft und nannte die wichtigsten Herausforderer, gegen die er im Ring antreten möchte.

Vier Kandidaten: Jalolov unter den Stars

Murat Gassiev erklärte, dass er für eine Titelverteidigung oder einen großen Kampf im Schwergewicht vier starke Gegner ins Visier genommen hat:

Jarrell Miller (USA);

Derek Chisora (Großbritannien);

Agit Kabayel (Deutschland);

Bakhodir Jalolov (Usbekistan).

Dass der russische Champion den Namen seines Landsmanns in die Liste der möglichen Gegner aufgenommen hat, zeigt, welch hohen Stellenwert Jalolovs Ruf und Gefährlichkeit im Profiboxen genießen.

Ranglisten und Zukunftsperspektiven

Obwohl Murat Gassiev den Wunsch geäußert hat, gegen Usbekistans „Big Machine“ in den Ring zu steigen, ist Bakhodir Jalolov bislang noch nicht in der Rangliste der WBA (World Boxing Association) offiziell unter den Top 15 platziert.

Dennoch könnten Bakhodir Jalolovs ungeschlagene Serie im Profiring und seine K.-o.-Qualitäten, kombiniert mit seinem Status als zweifacher Olympiasieger und Weltmeister, das Interesse an diesem Duell deutlich steigern. Sollten sich die Promoter einigen, würde der Kampf zweifellos zu einem der spektakulärsten Boxabende des Jahres werden.

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