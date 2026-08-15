Tests zum Auffangen des Starship-Raumschiffs mit dem Mechazilla-Turm beginnen

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Tests zum Auffangen des Starship-Raumschiffs mit dem Mechazilla-Turm beginnen

SpaceX hat den Zeitplan für den nächsten Testflug seines gewaltigen Starship-Raumschiffs, Flight 14, geändert. Laut Ixbt.com plante das Unternehmen den Start zunächst für Ende August, visiert nach den jüngsten Angaben nun jedoch Anfang September an. Auch NASA-Chef Jared Isaacman deutete auf diesen Zeitraum hin. Der wichtige Test soll vom Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas starten und gilt als eine der anspruchsvollsten Phasen des gesamten Programms, berichtet Ixbt.com .

Die wichtigste technologische Neuerung dieses Flugs besteht darin, dass SpaceX erstmals in der Geschichte versuchen wird, die aus dem All zurückkehrende Oberstufe der Starship direkt mit dem Mechazilla-Startturm aufzufangen. Sollte diese komplexe Operation gelingen, wäre dies ein bedeutender wissenschaftlich-technischer Erfolg bei der Bergung und Wiederverwendung von Raketen. Dieser Ansatz könnte künftig die Kosten von Raumflügen drastisch senken und die Vorbereitungsprozesse deutlich beschleunigen.

Starlink-V3-Satelliten in den Orbit bringen

Eine weitere wichtige Aufgabe von Flight 14 ist der Transport von Geräten der nächsten Generation ins All. Dem Bericht zufolge soll während dieses Flugs die erste Charge modernisierter Starlink-V3-Satelliten erfolgreich in den Orbit gebracht werden. Diese Geräte markieren die nächste Entwicklungsstufe der Internetsatellitenkonstellation von SpaceX und sollen die Netzwerkkapazität sowie die Kommunikationsqualität deutlich verbessern.

Ein genaues Startdatum für das Raumschiff wurde bislang nicht bekannt gegeben. Experten zufolge wird der Startzeitpunkt direkt von der vollständigen technischen Einsatzbereitschaft der Rakete sowie von den erforderlichen Sondergenehmigungen der zuständigen Behörden abhängen. Die Ingenieure von SpaceX arbeiten intensiv an den letzten Vorbereitungen, und der Test dürfte ein neues Kapitel für die gesamte Raumfahrtindustrie eröffnen.

SpaceXStarshipMechazillaStarlinkTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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