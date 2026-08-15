Zwei Frauen finden 86.000 Euro in bar in ausrangierten Möbeln: Wie wurde das Vermögen aufgeteilt?

Im italienischen Bologna wurden in alten, auf der Straße entsorgten Möbeln 86.000 Euro in bar gefunden. Besonders bemerkenswert: Später erhoben drei Parteien Anspruch auf das Geld.

Zwei Frauen stoßen zufällig auf ein kleines Vermögen

Der Vorfall ereignete sich im Frühjahr 2025. Zwei Frauen fanden eine große Menge Bargeld in Möbeln, die auf der Straße abgestellt worden waren.

Statt das Geld zu behalten, wandten sie sich an das Fundbüro der Stadtverwaltung und übergaben es offiziell.

Für die Frauen verwandelten sich gewöhnliche ausrangierte Möbel unerwartet in einen Fund im Wert von 86.000 Euro.

Ein weiterer Anspruchsteller meldete sich

Unterdessen wurde auch ein Erbe des früheren Besitzers der Möbel gefunden. Daraufhin erhoben die beiden Frauen und der Erbe Anspruch auf das Geld.

Die festgelegte Aufbewahrungsfrist für das Geld endete am 30. Juli 2026.

Wie wurden die 86.000 Euro aufgeteilt?

Der Vereinbarung zufolge erhielt eine der Frauen, die das Geld gefunden hatten, 33.000 Euro. Der Rest wurde zwischen der zweiten Frau und dem Erben des früheren Möbelbesitzers aufgeteilt.

So wurden die 86.000 Euro, die in gewöhnlichen, auf der Straße entsorgten Möbeln gefunden worden waren, letztlich unter drei Parteien aufgeteilt.