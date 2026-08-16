João Cancelo könnte mit Barcelona Geschichte schreiben

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João Cancelo könnte mit Barcelona Geschichte schreiben

Der erfahrene portugiesische Verteidiger João Cancelo arbeitet intensiv daran, seinen Wunsch nach einer erneuten Rückkehr zum FC Barcelona zu verwirklichen. Nach Informationen der vergangenen Stunden steigt die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels zum katalanischen Klub, der nicht nur für die Mannschaft, sondern für die gesamte Fußballgeschichte ein einzigartiges Ereignis wäre. Goal.com berichtet .

Laut Mundo Deportivo wäre dies im Falle eines erfolgreichen Transfers João Cancelos dritte separate Amtszeit beim FC Barcelona. In der Sommerpause musste der Verteidiger vorübergehend zu seinem aktuellen Klub Al-Hilal aus Saudi-Arabien zurückkehren. Sein Wunsch, nach Spanien zurückzukehren, ist in den vergangenen Tagen jedoch noch stärker geworden.

Seltene Fälle in der Geschichte des FC Barcelona

Der FC Barcelona hat in seiner Geschichte viele berühmte Spieler erlebt, die den Klub verließen und später zurückkehrten. Die meisten von ihnen spielten jedoch nur in zwei verschiedenen Amtszeiten für den Verein. So wechselte die Klublegende Hristo Stoichkov 1995 zu Parma, bevor er 1996 nach Katalonien zurückkehrte. Auch Dani Alves löste seinen Vertrag mit São Paulo auf und kehrte in der zweiten Hälfte der Saison 2021/22 ins Camp Nou zurück.

Auch Ivan de la Peña gehört zu dieser Gruppe. Er schloss sich 1998 Lazio an und kehrte in der Saison 2000/01 auf Leihbasis zum FC Barcelona zurück. Die aus der Jugendakademie stammenden Eric García, Gerard Piqué und Jordi Alba verließen den Klub ebenfalls zu unterschiedlichen Zeitpunkten und kehrten später auf Profiebene zu ihrem Ausbildungsverein zurück.

Ähnliche Beispiele im Weltfußball

Dreimal für denselben Verein aufzulaufen, ist im Weltfußball äußerst selten. Zu diesen außergewöhnlichen Fällen zählen die Karrieren der folgenden bekannten Fußballer:

  • Carlos Tévez — Boca Juniors
  • Adriano Leite — Flamengo
  • Nuri Şahin — Borussia Dortmund
João Cancelo hat trotz der Vertragsbedingungen mit Al-Hilal nun eine klare Entscheidung für seine Rückkehr nach Katalonien getroffen. Sollte der Transfer erfolgreich abgeschlossen werden, könnte der portugiesische Verteidiger ein einzigartiges Kapitel in der Klubgeschichte schreiben und zu einem der wenigen Spieler mit drei Amtszeiten beim Verein werden.

João CanceloBarcelonaTransferLa LigaAl-Hilal
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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