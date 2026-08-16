Hängt er die Fußballschuhe an den Nagel? Ronaldo spricht über sein Leben nach dem Fußball

Einer der größten Stars in der Geschichte des Weltfußballs und ein Idol für Millionen von Fans Cristiano Ronaldo hat eine wichtige Erklärung abgegeben, die darauf hindeutet, dass sich das Ende seiner Sportkarriere nähert.

Der 41-jährige portugiesische Superstar erklärte dem weltberühmten Vogue Magazin in einem exklusiven Interview, dass diese Saison seine letzte auf dem Fußballplatz sein könnte.

„Ich möchte ein großartiges Vermächtnis hinterlassen“

Ronaldo sprach über seine Gedanken an den Rücktritt und die Spuren, die er hinterlässt, und äußerte sich dazu aufrichtig:

„Vielleicht ist diese Saison mein letztes Jahr im Fußball, und ich möchte ein großartiges Vermächtnis hinterlassen. Fußball hinterlässt eine riesige Lücke im Leben. Deshalb werden wir unsere Zeit von nun an anders verbringen müssen“.

Leben nach einer großen Karriere: Reisen und Padel

Cristiano sprach auch offen darüber, wie er seine Zeit nach dem Abschied vom Profifußball verbringen möchte:

Das Leben genießen und reisen: Der Fußballer möchte mehr entspannen, mit seiner Familie die Welt bereisen und die schönen Seiten des Lebens genießen;

Padel und Lieblingsbeschäftigungen: Ronaldo betonte, dass er weiterhin Padelspiele anschauen und selbst spielen werde, da er diese Racketsportart besonders liebt;

Die Erfolge wertschätzen: Der Sportler ergänzte, dass er stolz auf die großen historischen Siege ist, die er und seine Teams bislang errungen haben, und deren Freude weiterhin genießen wird.

Wenn der portugiesische Torjäger am Saisonende seine Fußballschuhe an den Nagel hängt, wäre dies das Ende einer gewaltigen und glanzvollen Ära in der Geschichte des Weltfußballs.

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