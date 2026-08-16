Der erste Spieltag der neuen Saison der türkischen Süper Lig beginnt für usbekische Fußballfans mit großem Interesse und Spannung. Der renommierte Istanbuler Başakşehir empfängt zu Hause Kocaelispor.

Zwei Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft — der Stürmer Eldor Shomurodov und der Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev werden von Beginn an in der Startelf auflaufen.

Das usbekische Duo im Fatih Terim Stadium

Vor dem um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit angepfiffenen Spiel gab der Trainerstab des Istanbuler Klubs die Startelf offiziell bekannt:

Leistungsträger in Angriff und Mittelfeld: Eldor Shomurov, einer der besten Torschützen der Süper Lig in der vergangenen Saison, und der flinke, kreative Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev bilden die Offensivreihe des Klubs;

Spielort und Gegner: Die Partie findet im Fatih Terim Stadium statt, wo Başakşehir mit einem Sieg in die neue Saison starten will.

Spieldetails und Aufstellungen

Türkische Süper Lig. 1. Spieltag

Başakşehir — Kocaelispor

Anstoßzeit und Spielort: 16. August, Fatih Terim Stadium

Startelf von Başakşehir: Muhammed, Umar Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Eldor SHOMURODOV, Abbosbek FAYZULLAYEV, Bertug.

Das usbekische Legionärsduo in der türkischen Meisterschaft soll in der neuen Saison zu einer der größten Stärken von Başakşehir werden.

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