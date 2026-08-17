Dani-Ceballos-Transfer: Napoli bemüht sich um erfahrenen Mittelfeldspieler

·0·Sport
Dani-Ceballos-Transfer: Napoli bemüht sich um erfahrenen Mittelfeldspieler

Der italienische Klub Napoli hat Gespräche über die Verpflichtung des Mittelfeldspielers Dani Ceballos aufgenommen, der Real Madrid verlassen hat. Nach Informationen von Sportal haben die Neapolitaner den Vertretern des vereinslosen Spielers ein offizielles Vertragsangebot unterbreitet. Auch ein weiterer Serie-A-Großklub buhlt um den 30-jährigen Spanier. Goal.com berichtet .

Napoli hat unter der Leitung von Massimiliano Allegri die Verstärkung des Mittelfelds vor der neuen Saison zur obersten Priorität erklärt. Die Klubführung möchte die Möglichkeit nutzen, den Spieler ablösefrei zu verpflichten. Ceballos’ große internationale Erfahrung und seine Spielpraxis auf europäischer Ebene sollen dem Spiel des italienischen Klubs Stabilität verleihen.

Konkurrenz und Interessenten im Transferpoker

Nicht nur Napoli ist an den Diensten des Spielers interessiert. Insbesondere Ceballos’ Ausbildungsklub Real Betis steht weiterhin mit ihm in Kontakt. Auch Juventus Turin beobachtet die Situation des spanischen Mittelfeldspielers seit dem vergangenen Sommer.

Dennoch hat dieser Transfer für Juventus derzeit keine Priorität, was die Aktivitäten des Turiner Klubs etwas gebremst hat. Dadurch erhält Napoli eine gute Gelegenheit, im Transferpoker die Führung zu übernehmen, bevor die Konkurrenten mit ernsthaften Angeboten vorstellig werden. Massimiliano Allegri möchte die Vereinbarung möglichst schnell abschließen.

Pläne für die neue Saison

Dani Ceballos wurde einst in der Akademie von Real Betis ausgebildet und spielte später für Real Madrid. Seine taktische Kontrolle und seine kreative Spielweise würden zweifellos zu Allegris Zielen in der heimischen Meisterschaft und auf europäischer Bühne beitragen. Die ablösefreie Verpflichtung eines Spielers dieser Klasse würde sich zudem positiv auf die finanzielle Stabilität des Klubs auswirken.

Sollten die Vertreter des Spielers die vorgelegten Bedingungen akzeptieren, könnte es in den Verhandlungen schon bald zu einer positiven Wende kommen. Napoli bereitet sich derzeit auf die Saison 2026/27 der Serie A vor, die am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel gegen Genoa beginnt. Der Cheftrainer möchte den Neuzugang vor Beginn des dicht gedrängten Spielplans in die Mannschaft integrieren.

Dani CeballosNapoliMassimiliano AllegriSerie ATransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neuer Rekord: Islam Makhachev enthüllt Geheimnisse seines Kampfs gegen GarryNeuer Rekord: Islam Makhachev enthüllt Geheimnisse seines Kampfs gegen GarryHeute, 11:06Erfolgreiches usbekisches Duo: Wie wurden Shomurodov und Fayzullayev bewertet?Erfolgreiches usbekisches Duo: Wie wurden Shomurodov und Fayzullayev bewertet?Heute, 11:01Debatte zwischen Dana White und Khabib: Wie viel wiegt der Ex-Champion heute?Debatte zwischen Dana White und Khabib: Wie viel wiegt der Ex-Champion heute?Heute, 10:56Khabib Nurmagomedovs viraler Beitrag nach dem UFC-330-FinaleKhabib Nurmagomedovs viraler Beitrag nach dem UFC-330-FinaleHeute, 10:50Djed Spence Wechselt Von Tottenham Zu InterDjed Spence Wechselt Von Tottenham Zu InterHeute, 10:17Juventus Gibt Transfer Von Emiliano Martínez AufJuventus Gibt Transfer Von Emiliano Martínez AufHeute, 10:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?