Dani-Ceballos-Transfer: Napoli bemüht sich um erfahrenen Mittelfeldspieler

Der italienische Klub Napoli hat Gespräche über die Verpflichtung des Mittelfeldspielers Dani Ceballos aufgenommen, der Real Madrid verlassen hat. Nach Informationen von Sportal haben die Neapolitaner den Vertretern des vereinslosen Spielers ein offizielles Vertragsangebot unterbreitet. Auch ein weiterer Serie-A-Großklub buhlt um den 30-jährigen Spanier. Goal.com berichtet .

Napoli hat unter der Leitung von Massimiliano Allegri die Verstärkung des Mittelfelds vor der neuen Saison zur obersten Priorität erklärt. Die Klubführung möchte die Möglichkeit nutzen, den Spieler ablösefrei zu verpflichten. Ceballos’ große internationale Erfahrung und seine Spielpraxis auf europäischer Ebene sollen dem Spiel des italienischen Klubs Stabilität verleihen.

Konkurrenz und Interessenten im Transferpoker

Nicht nur Napoli ist an den Diensten des Spielers interessiert. Insbesondere Ceballos’ Ausbildungsklub Real Betis steht weiterhin mit ihm in Kontakt. Auch Juventus Turin beobachtet die Situation des spanischen Mittelfeldspielers seit dem vergangenen Sommer.

Dennoch hat dieser Transfer für Juventus derzeit keine Priorität, was die Aktivitäten des Turiner Klubs etwas gebremst hat. Dadurch erhält Napoli eine gute Gelegenheit, im Transferpoker die Führung zu übernehmen, bevor die Konkurrenten mit ernsthaften Angeboten vorstellig werden. Massimiliano Allegri möchte die Vereinbarung möglichst schnell abschließen.

Pläne für die neue Saison

Dani Ceballos wurde einst in der Akademie von Real Betis ausgebildet und spielte später für Real Madrid. Seine taktische Kontrolle und seine kreative Spielweise würden zweifellos zu Allegris Zielen in der heimischen Meisterschaft und auf europäischer Bühne beitragen. Die ablösefreie Verpflichtung eines Spielers dieser Klasse würde sich zudem positiv auf die finanzielle Stabilität des Klubs auswirken.

Sollten die Vertreter des Spielers die vorgelegten Bedingungen akzeptieren, könnte es in den Verhandlungen schon bald zu einer positiven Wende kommen. Napoli bereitet sich derzeit auf die Saison 2026/27 der Serie A vor, die am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel gegen Genoa beginnt. Der Cheftrainer möchte den Neuzugang vor Beginn des dicht gedrängten Spielplans in die Mannschaft integrieren.