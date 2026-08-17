Liverpool beendet die Saisonvorbereitung mit einem Sieg

Liverpool besiegte den italienischen Klub Como im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung zu Hause mit 2:0. Die Partie an der Anfield Road diente dem Team aus Merseyside als wichtige Vorbereitung auf die neue Premier-League-Saison. Goal.com berichtet .

Die Gastgeber übernahmen bereits in der ersten Halbzeit die Kontrolle. Tore von Cody Gakpo und Jérémy Jacquet, der sein Debüt für die Mannschaft feierte, bescherten Liverpool eine komfortable Führung und sorgten für den Endstand.

Laut ixbt.com war dies das zweite Duell der beiden Teams an diesem Tag. Das erste Spiel, das zuvor auf dem Trainingsgelände des AXA Training Centre ausgetragen worden war, endete torlos.

Trainerfazit und positive Entwicklung

Nach dem Spiel betonte der Cheftrainer, wie wichtig es für die Mannschaft sei, vor Saisonbeginn das Gefühl eines Sieges zu erleben. Seinen Worten zufolge geben das Gefühl, den Platz ohne Gegentor zu verlassen, und ein Erfolg den Spielern zusätzliches Selbstvertrauen.

Der Trainer stellte positive Veränderungen im Spiel der Mannschaft fest. Obwohl die erste Halbzeit inhaltsreicher als die zweite war, bewahrten die Spieler bis zum Schluss ihre organisatorische Disziplin und hielten die Null.

Auch hinsichtlich des körperlichen Zustands wurden positive Ergebnisse verzeichnet. Die meisten Spieler absolvierten 80 oder 90 Minuten, ohne dass schwere Verletzungen oder Muskelzerrungen auftraten.

Künftige Aufgaben

Dennoch machte der Trainerstab keinen Hehl daraus, dass noch viel Arbeit bevorsteht. Besonders wichtig seien Verbesserungen im zweiten Durchgang sowie die Aufrechterhaltung der Konzentration, wenn erste Ermüdungserscheinungen auftreten.

Die Fortschritte der Mannschaft bei der Umsetzung taktischer Vorgaben und der Einsatz der Spieler auf dem Platz wurden positiv bewertet. Es wurde betont, dass jeder Spieler in jeder Minute und bei jeder Aktion mit maximaler Verantwortung agieren müsse.