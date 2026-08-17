Warum Rodri sich für Barcelona statt Real Madrid entschied

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Warum Rodri sich für Barcelona statt Real Madrid entschied

Eines der spektakulärsten Transferdramen im spanischen Fußball der vergangenen Jahre ist ans Licht gekommen. Nach detaillierten Informationen der Marca hätte Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri seine Karriere überraschend beim FC Barcelona fortsetzen können, obwohl er seit seiner Kindheit davon träumte, das Trikot von Real Madrid zu tragen. Die Entwicklung weckte großes Interesse in der europäischen Fußballwelt, da die Wahl des Spielers letztlich weitgehend von den Entscheidungen der Vereinsführungen abhing. Goal.com berichtet darüber.

Kindheitstraum und der Wendepunkt im Jahr 2019

Laut Marca wartete Rodri während seiner Zeit bei Atlético Madrid jahrelang auf ein Angebot von Real Madrid. Doch das Schicksal führte seine Karriere in eine andere Richtung. 2019 musste er Atlético Madrid in Richtung Manchester City verlassen, weil der spanische Klub damals auf ein starkes Mittelfeldtrio aus den Legenden Toni Kroos, Luka Modrić und Casemiro setzte. Daraufhin aktivierte der Spieler die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und entschied sich für das Team von Pep Guardiola.

Der Wechsel unter Guardiola wurde zum wichtigsten Wendepunkt in der Karriere des spanischen Mittelfeldspielers. In England entwickelte er sich zu einem Weltklassestar und zum Gehirn der Mannschaft. Dennoch war sein Kindheitstraum, für den königlichen Klub zu spielen, nicht erloschen.

Das Zögern von Real Madrid und die Debatten in Valdebebas

Im diesjährigen Sommer-Transferfenster wünschten sich die Fans von Real Madrid sehnlichst, dass Rodri zu ihrem Team wechseln würde. Laut Marca war die Vereinsführung jedoch nicht vollständig von einer Verpflichtung des Spielers überzeugt. Die Situation änderte sich erst nach einer herausragenden Leistung des Mittelfeldspielers bei der Weltmeisterschaft. Da sein Vertrag in das letzte Jahr ging und Pep Guardiola Manchester City verließ, wurde der Transfer zu einer realistischen Möglichkeit.

Dennoch begannen die Bemühungen zu spät, und Unsicherheit war spürbar. Quellen aus dem Trainingszentrum Valdebebas zufolge setzte sich unter den Vereinsvertretern die Meinung durch: „Rodri macht das Spiel zu langsam, und genau das suchen wir nicht.“ Die Vereinsführung wollte einen dynamischeren und körperlich stärkeren Mittelfeldspieler.

Rekorde und die endgültige Entscheidung

Bemerkenswert ist, dass diese fragwürdige Entscheidung getroffen wurde, während Rodri bei der Weltmeisterschaft herausragende Statistiken aufstellte, mehr Pässe als jeder andere Spieler in der Turniergeschichte spielte und eine Passgenauigkeit von 93 Prozent erreichte. Experten zufolge wurde der Verzicht auf oder das Zögern bei einem Spieler dieser Klasse zu einem besonderen Rätsel in der Transferpolitik von Real Madrid.

Die Unentschlossenheit des königlichen Klubs und seine besonderen Anforderungen eröffneten Barcelona schließlich eine günstige Gelegenheit. Der katalanische Verein nutzte die Situation und konnte den erfahrenen Spieler in seine Reihen holen. Es wird erwartet, dass dieser Transfer auch das Kräfteverhältnis in der spanischen Liga erheblich beeinflussen wird.

RodriReal MadridBarcelonaManchester CityLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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