Mourinho mit blauem Auge gesichtet: Was wirklich passiert ist

Real Madrid besiegte Schalke 04 aus Deutschland im letzten Testspiel vor der neuen Saison mit 3:0.

Einer der meistdiskutierten Aspekte der Partie war jedoch das Aussehen des Cheftrainers von José Mourinho. Der portugiesische Coach erschien mit einem blauen Auge auf der Ersatzbank und löste unter Journalisten und Fans zahlreiche Spekulationen aus.

„Ohne Brille wäre nichts passiert“: Mourinho enthüllt das Geheimnis hinter seiner Verletzung

Nach dem Spiel erklärte der „Special One“ auf der Pressekonferenz die Ursache für die Verletzung in seinem Gesicht und teilte mit, dass sie sich im Training ereignet hatte:

„Im Training wurde ich von einem Ball im Gesicht getroffen. Wenn ich damals keine Brille getragen hätte, wäre wahrscheinlich keine Spur zurückgeblieben. Eigentlich hätte es noch viel schlimmer kommen können.“— sagte José Mourinho.

Überzeugender 3:0-Sieg gegen Schalke

In ihrem letzten Vorbereitungsspiel zeigte die Mannschaft aus Madrid eine überzeugende Leistung:

Die Torschützen: Kylian Mbappé, Dean Huijsen und Carlos Espí trafen gegen den deutschen Klub und machten den klaren Sieg perfekt;

Saisonstart: Für Real Madrid war dies das letzte Testspiel vor dem Beginn der neuen Saison.

Der Hauptstadtklub startet am 22. August mit einem Spiel gegen Espanyol in die neue La-Liga-Saison.

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