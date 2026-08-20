Drogba richtet Mourinho über Diomande eine unerwartete Botschaft aus

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Drogba richtet Mourinho über Diomande eine unerwartete Botschaft aus

Der talentierte Fußballer Yan Diomande, der im Sommer-Transferfenster zu Real Madrid wechselte, hat die Einzelheiten eines interessanten Gesprächs mit der Chelsea- und Fußballlegende der Elfenbeinküste, Didier Drogba, enthüllt. Drogba gab dem jungen Star wichtige Ratschläge zum Spielen unter José Mourinho und zur Zusammenarbeit mit dem Trainer.

„Er ist ein guter Mensch, aber du musst hart arbeiten“: Drog­bas Rat

Yan Diomande erinnerte sich an die Warnung und die Empfehlungen, die er im Gespräch mit dem legendären Stürmer erhalten hatte:

„Vor ein paar Tagen habe ich mit Didier Drogba gesprochen. Er sagte zu mir: ‚Sei vorsichtig, Mourinho ist mein Vater. Du musst sehr hart arbeiten, aber er ist ein großartiger und guter Mensch.‘“, — sagte Yan Diomande.

Details zu Diomande, Mourinho und Real Madrids neuer Saison

Kategorie

Informationen und wichtige Fakten

Fußballer

Yan Diomande (Real Madrids Sommerneuzugang)

Ratgeber und Fußballlegende

Didier Drogba (Chelsea- und Fußballlegende der Elfenbeinküste)

Cheftrainer

José Mourinho (Real Madrid)

Historische Verbindung

Drogba bezeichnete Mourinho stets als seinen Fußballvater

Erstes Pflichtspiel

Samstag, 22. August — Auswärtsspiel gegen Espanyol

Mourinho und Drogba: Eine „Vater-und-Sohn“-Beziehung im Fußball

Während Didier Drogbas erfolgreichen Jahren beim FC Chelsea bezeichnete er den portugiesischen Trainer José Mourinho mehrfach als seinen Fußballvater. Ihre herzliche, aber anspruchsvolle Beziehung brachte dem Londoner Klub zahlreiche Titel. Nun muss Yan Diomande diese anspruchsvolle Prüfung bei den Königlichen bestehen.

Real Madrid bestreitet sein erstes Pflichtspiel in der neuen La-Liga-Saison am Samstag, dem 22. August, auswärts gegen Espanyol.

Glauben Sie, dass Yan Diomande unter José Mourinho zu einem wichtigen Star in Real Madrids Startelf werden kann?

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Didier DrogbaJosé MourinhoReal MadridChelseaEspanyol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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