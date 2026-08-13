Eine neue Ära für usbekische Klubs in Asien: Details zur Saison 2026/2027

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Eine neue Ära für usbekische Klubs in Asien: Details zur Saison 2026/2027

Der usbekische Fußball tritt auf der asiatischen Bühne in eine weitere historische und äußerst wichtige Phase ein. In der Fußballsaison 2026/2027 wird das Land erstmals in der AFC Elite Champions League in der Ligaphase mit zwei Mannschaften vertreten sein.

Bislang hatte Usbekistan in einer Saison noch nie gleichzeitig zwei Vertreter in diesem Eliteturnier.

Pakhtakors deutlicher Sieg und historische 20. Teilnahme

Der Klub Pakhtakor aus Taschkent empfing in der Qualifikation Jordaniens Al-Hussein, deklassierte das Team mit 3:0 und sicherte sich den Einzug in die Elite Champions League.

Im Spiel am 11. August erzielte für die Löwen Dostonbek Hamdamov einen Doppelpack, während der erfahrene irakische Mittelfeldspieler Bashar Resan den letzten Treffer erzielte und damit den Schlusspunkt der Partie setzte.

Dank dieses Erfolgs wird Pakhtakor zum 20. Mal an Asiens wichtigstem und prestigeträchtigstem Klubwettbewerb teilnehmen.

Neftchi — direkt qualifiziert, Nasaf — in der AFC Champions League Two

Als amtierender Landesmeister hatte sich der Klub aus Fergana Neftchi direkt für die Ligaphase der AFC Elite Champions League qualifiziert. Nun wird Pakhtakor die Mannschaft aus Fergana begleiten.

Außerdem wird in Asiens nach Rang zweitwichtigstem Wettbewerb — der AFC Champions League Two aus Qarshi Nasaf Usbekistan vertreten. Der Klub aus Qarshi, der in der Landesmeisterschaft die Bronzemedaille gewann, zog direkt in die Gruppenphase ein.

Unsere Klubs, die in der Saison 2026/2027 in Asien spielen:

  • AFC Elite Champions League: Neftchi und Pakhtakor

  • AFC Champions League Two: Nasaf

Wir wünschen unseren Vertretern viel Erfolg und Siege in diesen Turnieren, in denen Asiens stärkste Klubs um den Titel kämpfen!

PakhtakorNeftchiNasafUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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