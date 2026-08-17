John Elkann: Der Neuaufbau von Juventus muss in Italien und mit unserer Identität beginnen

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John Elkann: Der Neuaufbau von Juventus muss in Italien und mit unserer Identität beginnen

Juventus -Eigentümer und Exor-CEO John Elkann äußerte sich zur künftigen Entwicklungsstrategie der Mannschaft, zu den laufenden Veränderungen und zu den wichtigsten Zielen des Klubs. In einem Interview mit Sky Sport betonte er, dass sich die Mannschaft derzeit in einer Erneuerungsphase befinde, die zentrale Aufgabe jedoch unverändert bleibe. Goal.com berichtet darüber.

Laut Goal.com fand das traditionelle Freundschaftsspiel im Allianz Stadium zwischen der ersten Mannschaft und Juventus Next Gen in festlicher Atmosphäre statt. Obwohl die Partie nach der ersten Halbzeit beendet wurde, weil die Fans auf den Platz stürmten, entwickelte sich die Veranstaltung zu einem wichtigen Treffpunkt für die Klubführung und die Anhänger. John Elkann beantwortete dort die Fragen der Journalisten.

Eine neue Phase und der Rückhalt des italienischen Fußballs

Laut dem Klubbesitzer muss der Turiner Verein heute auf seinen historischen Werten aufbauen. Der Neuaufbau und die Erneuerung des Kaders sollen unter Bewahrung der besonderen Merkmale des italienischen Fußballs erfolgen.

«Der von uns begonnene Neuaufbau muss in Italien und mit unserer Identität beginnen. Es ist wichtig, dass der Klub sein wahres Gesicht bewahrt», betonte John Elkann in seiner Rede.

Zu gewinnen ist das wichtigste Ziel

Obwohl sich die Mannschaft derzeit in einer Übergangsphase befindet, sind die Anforderungen an die Führung nicht gesunken. John Elkann betonte nachdrücklich, dass ein großer Klub wie Juventus immer nur ein übergeordnetes Ziel habe: in jedem Wettbewerb den Sieg zu erringen.

«Man muss immer gewinnen, denn auf Erfolge folgen sowohl in Italien als auch in Europa wichtige Resultate. Der Fußball besteht aus Zyklen, und wir befinden uns derzeit in einer Neuaufbauphase. Doch jeder im Klub ist fest entschlossen, diese Mannschaft wieder an die Spitze zu führen», sagte der Exor-Chef.

Im Interview wurden außerdem die jüngsten Personalentscheidungen der Klubführung thematisiert. Giovanni Carnevalis Erfahrung und seine hervorragenden Kenntnisse des italienischen Fußballs passen demnach vollständig zu den Ambitionen des Klubs. Seine Verpflichtung gilt als wichtiger Schritt zur Erfüllung der gesetzten Ziele.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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