11:0 in der Champions League! Nasafs Frauenteam zerlegt Klub aus Laos

AFC Women's Champions League startete für den usbekischen Meister mit einer echten Tor-Gala und einem historischen Erfolg. Das Frauenteam von Nasaf (Sevinch), das die Stadt Qarshi vertritt, traf in der ersten Qualifikationsrunde des Wettbewerbs auf den laotischen Klub 11:0 und bezwang die Gegnerinnen mit diesem Ergebnis.

Die usbekischen Fußballerinnen dominierten die Partie über die gesamte Spielzeit, erzielten elf unbeantwortete Tore und stellten ihr großes Potenzial auf den asiatischen Plätzen eindrucksvoll unter Beweis.

Elf Tore gegen Master: Vier Spielerinnen mit einem Doppelpack

Die Spielerinnen von Nasaf starteten bereits in den ersten Minuten unermüdliche Angriffe:

Lyudmila Karachik: Sie erhöhte den Spielstand mit zwei präzisen Abschlüssen in der 20. und 39. Minute;

Diyoraxon Habibullayeva: Sie traf in der 32. und 47. Minute und erzielte damit einen Doppelpack;

Nilufar Qudratova: Sie erzielte kurz vor der Halbzeit zwei Tore in Folge (43. und 45.+2 Minute);

Maftuna Shoimova: Sie traf zweimal, in der 55. sowie in der 90.+3 Minute;

Weitere Treffer: Ilvina Ablyakimova (67. Minute), Mehribon Egamberdiyeva (83. Minute) und Zarina Norboyeva (90. Minute) erzielten jeweils ein Tor und machten den Kantersieg perfekt.

Spielbericht und Aufstellungen

AFC Women's Champions League. Erste Qualifikationsrunde

Nasaf (Usbekistan) — Master (Laos) 11:0

Aufstellung von Nasaf:

16. Maftuna Jonimqulova, 15. Umida Zoirova, 17. Shodiya Tosheva, 97. Laylo Tilovova, 8. Ilvina Ablyakimova, 9. Maftuna Shoimova, 19. Zarina Mamatkarimova, 7. Lyudmila Karachik, 10. Mehribon Egamberdiyeva, 23. Diyoraxon Habibullayeva, 77. Nilufar Qudratova.

Ersatzbank: 12. Zaynab Toyirova, 32. Zarina Saidova, 2. Madina Hikmatova, 5. Sitora Nabiyeva, 14. Greys Adams, 18. Shahrizoda Hayrullayeva, 20. Zarina Norboyeva, 21. Xonzoda Xolboyeva, 22. Soliha Husniddinova.

Aufstellung von Master FC:

Lina Latsami, 16. Jantima Kayeoduanghay, 22. Sengdeuan Fongfailat, 9. Jidafa Damri, 12. Choneni Ksayyasan, 11. Fanikon Vannalat, 13. Anafon Amanpong, 15. Kantisa Inchamnan, 17. Eymi Kahapana, 19. Makchanta Fimmason, 21. Pong Keosavang. Ersatzbank: 99. Simma Sayengfachun, 14. Tikamporn Yavara, 7. Sisavat Sisuvan, 77. Kingkam Vanlokam.

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