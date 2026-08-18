Harry Kane äußert sich zu seinen Chancen auf den Ballon d’Or 2026

Bayern-München-Stürmer Harry Kane hat sich nach einer rekordverdächtigen und äußerst erfolgreichen Saison in Deutschland zu seinen Chancen auf den Gewinn des Ballon d’Or 2026 geäußert. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist überzeugt, in der vergangenen Saison alles für eine Bewerbung um die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball getan zu haben. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com festigte der 33-jährige Stürmer während seiner Zeit in Deutschland seinen Status als äußerst treffsicherer Angreifer. In der vergangenen Bundesliga-Saison kam er in nur 31 Spielen zum Einsatz, erzielte 36 Tore und bereitete fünf weitere vor. Insgesamt traf Kane in der vergangenen Saison in 51 Pflichtspielen für Bayern 61-mal.

Titelreiche Spielzeiten und ein Rekord für die Nationalmannschaft

Der zuvor titellose Stürmer beendete seine Durststrecke mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft mit Bayern. Anschließend holte der Klub einen weiteren Bundesliga-Titel sowie den DFB-Pokal und den deutschen Supercup. Obwohl England bei der Weltmeisterschaft nicht triumphieren konnte, erzielte der Kapitän sechs Tore, brach Gary Linekers Rekord und wurde zum besten Torschützen der Nationalmannschaft bei großen Turnieren.

Zu seinen Chancen auf den Gewinn des Ballon d’Or betonte Kane, dass das Ergebnis nicht in seiner Hand liege, obwohl er konstant auf höchstem Niveau gespielt habe. Der Stürmer erkannte die große Bedeutung der Auszeichnung an und verzichtete auf konkrete Prognosen für die Zukunft.

„Der Ballon d’Or liegt nicht in meiner Hand. Ich habe mit meinen Leistungen alles getan, was ich konnte. Jetzt hängt alles vom Abstimmungsprozess, von anderen Menschen und den Medien ab. Das sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Wir werden sehen, was passiert“, zitierte die Publikation Kane.

Lothar Matthäus’ Einschätzung und die wichtigsten Konkurrenten

Die deutsche Fußballlegende Lothar Matthäus hat sich offen hinter Harry Kane gestellt und erklärt, dass der Bayern-Stürmer den Ballon d’Or in diesem Jahr mehr verdient habe als jeder andere Kandidat. Der 65-jährige Experte lobte Kane dafür, während der gesamten Saison konstant auf hohem Niveau gespielt zu haben, ohne nennenswerte Leistungseinbrüche.

„Meiner Ansicht nach ist Harry Kane der Hauptfavorit auf den Ballon d’Or. Ich schaue nicht nur auf ein einzelnes Spiel oder eine einzelne Weltmeisterschaft, sondern auf die Leistungen während des gesamten Jahres. Es gibt Spieler, die mit Barcelona die spanische Meisterschaft gewonnen und anschließend mit Spanien den Weltmeistertitel geholt haben. Aber gab es unter ihnen einen Spieler, der sich deutlich von allen anderen abgehoben hat? Bei Lamine Yamal würde ich diese Frage mit Nein beantworten“, sagte Matthäus.