José Mourinho äußert sich zum Rodri-Transfer und zu Real Madrids Interesse

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José Mourinho äußert sich zum Rodri-Transfer und zu Real Madrids Interesse

Laut Goal.com berichtet.

Nach dem Ende der Ären von Toni Kroos und Luka Modrić sahen viele Experten Rodri als idealen Kandidaten, um das Tempo im Zentrum des Mittelfelds von Real Madrid zu kontrollieren. Der Wechsel des Mittelfeldspielers von Manchester City zum FC Barcelona kam für die Fans aus Madrid jedoch überraschend. Dennoch forderte José Mourinho dazu auf, die Situation nicht als Niederlage zu betrachten.

Transferzweifel und die Haltung des Trainers

Mourinho zufolge sprach er zweimal persönlich mit dem Mittelfeldspieler. Real Madrid habe dem Spieler einen äußerst attraktiven finanziellen und sportlichen Vertrag angeboten. „Rodri hatte Zweifel und zögerte, und sein Zögern hat auch bei mir Fragen aufgeworfen“, gab der Trainer im Interview zu.

Der erfahrene Trainer erklärte offen, dass der Madrider Klub auf einem außergewöhnlich hohen Niveau agiere und deshalb keine Spieler brauche, die unschlüssig seien, ob sie zur Mannschaft wechseln wollen. Er betonte, dass die unmittelbare Antwort eines Spielers auf ein Angebot des Königlichen Klubs lauten müsse: „Wann soll ich kommen?“

Volles Vertrauen in den Kader

Laut Goal.com äußerte sich José Mourinho dennoch lobend über den spanischen Mittelfeldspieler und würdigte, dass dieser dem Klub mit Respekt begegnet sei. „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und ist uns mit großem Respekt begegnet. Ich wünsche ihm nur das Beste“, sagte der Trainer und fügte scherzhaft hinzu, dass er dem Vertreter der gegnerischen Mannschaft viel Erfolg wünsche.

Im Hinblick auf die Fähigkeiten der aktuellen Kaderspieler wies Mourinho die Behauptungen, dass es der Mannschaft an Mittelfeldspielern fehle, entschieden zurück. Er bekundete sein uneingeschränktes Vertrauen in die ihm zur Verfügung stehenden Talente und in die Entwicklung der Mannschaft.

Obwohl das Transferfenster noch geöffnet ist, erfüllt der aktuelle Kader nach Ansicht des Trainers alle seine Anforderungen vollständig. „Ich brauche Rodri nicht. Wir haben genügend Spieler. Ich bestreite nicht, dass das Transferfenster geöffnet ist, aber die Angelegenheit ist für mich erledigt – ja, das war's. Ich liebe diesen Kader wirklich sehr“, schloss José Mourinho.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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