Der amtierende englische Premier-League-Meister Manchester City hat den Roma-Mittelfeldspieler Manu Koné zum wichtigsten Transferziel gemacht, um das Zentrum während des Sommer-Transferfensters zu verstärken. Laut Informationen der Daily Mail ist der englische Spitzenklub bereit, rund 60 Millionen Euro für den französischen Mittelfeldspieler auszugeben, und plant, offizielle Verhandlungen aufzunehmen. Goal.com berichtet .

Veränderungen im Mittelfeld und Transferbedarf

Die schwerwiegenden Abgänge bei Manchester City haben die Klubführung dazu gezwungen, nach einem neuen Spieler zu suchen. Der erfahrene spanische Mittelfeldspieler Rodri wechselte zum FC Barcelona. Zudem wurde Tijjani Reijnders fest an den saudi-arabischen Klub Al-Qadsiah transferiert.

Der Verkauf dieser beiden Spieler brachte dem Klub einschließlich Bonuszahlungen Einnahmen in Höhe von stolzen 137,5 Millionen Euro. Manchester City verfügt über ausreichende finanzielle Mittel, um die Lücke im Mittelfeld zu schließen und die Kaderbreite wiederherzustellen.

Manu Konés Situation bei der Roma

Der 25-jährige französische Mittelfeldspieler war zuvor auch ins Visier von Manchester United geraten, doch der Transfer kam nicht zustande. Sein aktueller Vertrag beim Klub aus der italienischen Hauptstadt läuft bis Juni 2029, was der Roma in den Verhandlungen einen Vorteil verschafft.

Dennoch wäre die Vereinsführung aus Rom bereit, sich in diesem Sommer gegen ein angemessenes Angebot vom Spieler zu trennen. Die Giallorossi bewerten den Franzosen mit 50 bis 60 Millionen Euro. Für Manchester City, einen der finanzstärksten Klubs Europas, gilt dieser Preis als attraktive Möglichkeit.

Laut Goal.com entsprechen der Spielstil und das Potenzial des Spielers vollständig den Anforderungen des englischen Klubs. Manchester City will bald eine Einigung mit der Roma erzielen und die Umgestaltung des Mittelfelds vor Saisonbeginn vollständig abschließen.