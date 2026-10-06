Golden Boy 2026: Das Rennen um die neuen Stars des europäischen Fußballs hat begonnen

Wer wird der größte Star der neuen Generation im europäischen Fußball? Das Rennen um diese Antwort hat unter den jungen Talenten begonnen, die für Giganten wie den FC Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, PSG und den FC Bayern auflaufen.

Die italienische Tuttosport hat die Liste der Nominierten für den Golden Boy 2026 veröffentlicht. Die Liste umfasst 25 Spieler unter 21 Jahren, die in den europäischen Top-Ligen spielen.

Unter den diesjährigen Kandidaten befinden sich sowohl Spieler, die bereits die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen, als auch Talente, von denen in den kommenden Jahren der Durchbruch auf die große Bühne erwartet wird.

Mehrere Kandidaten bei Real Madrid und dem FC Barcelona

Auf der Liste für den Golden Boy 2026 stechen die beiden spanischen Spitzenklubs besonders hervor.

Vom FC Barcelona Pau Cubarsí, Marc Bernal und Xavi Espart wurden in die Liste der Nominierten aufgenommen.

Im Kader von Real Madrid Yan Diomande und Endrick sind ebenfalls unter den Anwärtern zu finden. Zudem wird Franco Mastantuono als Spieler von Real Madrid/Fiorentina unter den Kandidaten geführt.

Dies allein zeigt, wie viel Wert die spanischen Giganten auf die Entwicklung junger Spieler im Kampf um diese Auszeichnung legen.

Auch Chelsea mit zwei starken Anwärtern

Der Londoner Klub Chelsea ist ebenfalls mit zwei Spielern auf der Liste vertreten.

Dies sind Jorrel Hato und Estevao.

Besonders der Name Estevao wird in letzter Zeit als eines der größten jungen Talente im Weltfußball gehandelt.

Neben Chelsea sind auch Arsenal und Bournemouth mit Vertretern auf der Liste vertreten.

Die Farben von Arsenal vertritt Myles Lewis-Skelly, während Bournemouth durch Rayan Rocha und Eli Junior Kroupi repräsentiert wird.

Die vollständige Liste der Golden Boy 2026-Kandidaten

Die von Tuttosport veröffentlichten Anwärter sind:

Pau Cubarsí — FC Barcelona;

Ayub Bouaddi — Manchester City;

Warren Zaïre-Emery — PSG;

Yan Diomande — Real Madrid;

Luka Vušković — Brighton;

Viktor Froholdt — Porto;

Myles Lewis-Skelly — Arsenal;

Rayan Rocha — Bournemouth;

Jorrel Hato — Chelsea;

Lennart Karl — FC Bayern;

Estevao — Chelsea;

Endrick — Real Madrid;

Eli Junior Kroupi — Bournemouth;

Gianluca Prestianni — Benfica;

Konstantinos Karetsas — Borussia Dortmund;

Said El Mala — 1. FC Köln;

Jon Martín — Real Sociedad;

Marc Bernal — FC Barcelona;

Karim Alajbegovic — Juventus;

Finn Jeltsch — Stuttgart;

Charalampos Kostoulas — Brighton;

Kouadio Gadou — Borussia Dortmund;

Franco Mastantuono — Real Madrid/Fiorentina;

Rodrigo Mora — Roma;

Xavi Espart — FC Barcelona.

Eine Auszeichnung nicht für Tore, sondern für die Zukunft

Der Golden Boy Award ist keine gewöhnliche individuelle Trophäe. Er zielt darauf ab, die hellsten und vielversprechendsten Vertreter der neuen Generation im europäischen Fußball zu identifizieren.

Im Kampf um die Auszeichnung spielen neben dem Alter des Spielers auch seine Teilnahme an hochkarätigen Wettbewerben, sein Einfluss und sein Entwicklungstempo eine große Rolle.

Daher sind die Leistungen jedes Spielers während der Saison entscheidend.

Ein junger Spieler, der heute um einen Platz in der Startelf seines Vereins kämpft, könnte morgen einer der größten Stars im europäischen Fußball sein.

Was ist die größte Spannung auf dieser Liste?

Ein Blick auf die Liste der Nominierten für den Golden Boy 2026 lässt einen extrem starken Wettbewerb erwarten.

Auf der einen Seite stehen die jungen Stars von Real Madrid und dem FC Barcelona, auf der anderen die Vertreter von Chelsea, Arsenal, Bayern, PSG undManchester City.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Präsenz von Spielern auf verschiedenen Positionen. Das bedeutet, dass sich der Kampf um die Trophäe nicht nur auf Tore oder offensive Effizienz beschränkt.

Nun bleibt nur noch eine Frage: Wer wird unter den 25 jungen Talenten der neue „Golden Boy“ des europäischen Fußballs?

Die Antwort hängt von den Ergebnissen während der Saison, den individuellen Leistungen und der Fähigkeit der jungen Spieler ab, sich auf der großen Bühne zu beweisen.