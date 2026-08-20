Javier Mendez war schockiert, dass Michael Morales 23 kg abgenommen hat

UFC-Champion Islam Makhachevs Cheftrainer Javier Mendez bewertete, dass der ungeschlagene ecuadorianische Kämpfer Michael Morales in kurzer Zeit mehr als 20 Kilogramm abgenommen hat. Morales nahm für den Titelkampf zwischen Makhachev und Ian Machado Garry ab, um offizieller Ersatzkämpfer zu werden – eine Entscheidung, die den Trainer schockierte und zugleich die Schwächen des Kämpfers offenbarte.

„23 Kilogramm abzunehmen ist der Feind der Ausdauer“: Mendes’ Analyse

Der renommierte Trainer betonte, dass Morales’ natürliches Gewicht der Halbschwergewichtsklasse (93 kg) entspricht, und erklärte, warum ein derart drastischer Gewichtsverlust in Titelkämpfen über fünf Runden teuer werden könnte:

„Wog er 100 kg? (lacht) Wow! 23 Kilogramm! Mein Gott, was für ein riesiger Kerl! Das ist sehr viel Gewicht. Er sollte eigentlich in der 93-Kilogramm-Klasse kämpfen. Wenn man leider über so viel Muskelmasse verfügt und so viel Gewicht verliert, lässt die Kraft im Verlauf der Runden nach. Wenn er seinen Gegner nicht bis zur dritten Runde ausknocken kann, werden die vierte und fünfte Runde wegen der zusätzlichen Muskelmasse und des harten Gewichtsverlusts sehr schwierig für ihn“, sagte Javier Mendez.

Michael Morales und die Kennzahlen zu seinem Gewichtsverlust

Kennzahl Status des Kämpfers und Mendes’ Einschätzung Kämpfer Michael Morales (Ecuador, ungeschlagene Bilanz) Natürliches Gewicht Etwa 100 kg (passend zur 93-kg-Klasse) Abgenommenes Gewicht 23 kg (ein drastischer Gewichtsverlust von mehr als 20 Kilogramm) Kampfgewicht Weltergewichtslimit (77,1 kg) Ziel Ersatzkämpfer für den Titelkampf Makhachev gegen Garry werden Hauptrisiko Starker Rückgang von Cardio und Kraft in der vierten und fünften Runde

Der Cardio-Faktor in Titelkämpfen

Javier Mendez zufolge kann ein derart großer Gewichtsverlust in kurzen Kämpfen über drei Runden explosive Kraft verleihen. In 25-minütigen Titelkämpfen kann er den Sportler jedoch durch Dehydrierung und Muskelermüdung schwächen.

Glaubt ihr, dass Michael Morales sein Cardio und seine Ausdauer bewahren könnte, wenn er in einem Titelkampf über fünf Runden gegen Makhachev antritt, oder sind Mendes’ Bedenken berechtigt?

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