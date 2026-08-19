Javier Mendez enthüllt die Unterschiede zwischen Makhachev und Nurmagomedov

Die beiden stärksten Kämpfer in der UFC-Geschichte – Khabib Nurmagomedov und Islam Makhachev– sind erneut zum zentralen Thema der MMA-Welt geworden. Javier Mendez, der Cheftrainer beider Stars, sorgte mit einer erschütternden Aussage für Aufsehen und räumte ein, dass Islam seinen Mentor bereits übertroffen habe. Was veranlasste den renommierten US-Trainer tatsächlich zu diesem Schluss?

„Ich muss es zugeben“: Das brisante Geständnis des Trainers

Red Corner MMA In einem Interview mit Red Corner MMA erklärte Javier Mendez offen, dass er trotz seiner besonderen Zuneigung zu Khabib die Zahlen und die Realität nicht ignorieren könne:

„Ich bin nicht objektiv, wenn es um Khabib geht, aber ich muss Islams Bilanz anerkennen. Er verteidigte seinen Leichtgewichtstitel viermal, ist nun Champion in zwei Gewichtsklassen, gewann den Weltergewichtstitel und hat mehr Kämpfe bestritten als Khabib. Auch wenn ich das nicht gerne sage, muss ich zugeben, dass er Khabib übertroffen hat“, sagte Javier Mendez.

Islam Makhachev und Khabib Nurmagomedov: Der wichtigste Vergleich

Statistik / Merkmal Islam Makhachev Khabib Nurmagomedov Titel und Gürtel Champion in zwei Gewichtsklassen (Leichtgewicht und Weltergewicht) Leichtgewichtschampion (drei Titelverteidigungen) Titelverteidigungen im Leichtgewicht Vier erfolgreiche Titelverteidigungen Drei erfolgreiche Titelverteidigungen Kampfstil Vielseitig: Highkicks, Judo, Beinfeger und Kniestöße Unermüdliches, schlangenartiges Ringen und körperlicher Druck Erfahrung im Octagon Mehr Kämpfe und ein vielfältigeres Repertoire Ungeschlagene Bilanz (29:0) und dominante Kontrolle am Boden

„Würgen wie eine Schlange und ein großes Repertoire“: Der Zusammenprall der Stile

Bei seiner Analyse der Taktik und Fähigkeiten der beiden dagestanischen Legenden im Octagon betonte Mendez, dass Islams technische Möglichkeiten deutlich größer seien:

„Islam kann alles – Lowkicks, Judotechniken, Beinfeger und verheerende Highkicks. Er kann all seine Fähigkeiten miteinander verbinden. Khabib hingegen brach seine Gegner, indem er sie mit unerbittlichem Druck wie eine Schlange erstickte und ermüdete“, sagte Javier Mendez.

Nachdem Makhachev Titel in zwei Gewichtsklassen gewonnen und historische Rekorde gebrochen hat, wird sein Anspruch auf den Status des größten Kämpfers (GOAT) der UFC-Geschichte nun auch von seinem eigenen Trainer offiziell bestätigt.

Glaubt ihr, dass Islam Makhachev tatsächlich der bessere Kämpfer als Khabib Nurmagomedov ist, oder kann niemand Khabibs makellose Bilanz von 29:0 erreichen?

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