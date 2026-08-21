Juventus bereitet große Veränderungen auf der Torhüterposition vor

·5·Sport
Juventus bereitet große Veränderungen auf der Torhüterposition vor

Der Turiner Klub Juventus bereitet sich auf grundlegende Veränderungen im Torhüterkader vor. Da der neue Keeper Guglielmo Vicario voraussichtlich als Stammtorhüter zum Team stoßen wird, ist die Zukunft von Mattia Perin und Michele Di Gregorio ungewiss. Laut Tuttosport steht fest, dass sich der Turiner Klub von mindestens einem der beiden erfahrenen Spieler trennen wird; wahrscheinlich verlassen sogar beide den Verein. Darüber berichtet Goal.com .

Diese geplanten Veränderungen sind Teil des neuen sportlichen Projekts des Klubs. Mit der Verpflichtung eines neuen Torhüters ändern sich der Konkurrenzkampf und die Aufgabenverteilung im Tor, was sich direkt auf die Zukunft der aktuellen Schlussmänner auswirkt.

Die Situation um Mattia Perin

Palermo gehört weiterhin zu den wichtigsten Interessenten an Mattia Perin. In den vergangenen Stunden ist die Wahrscheinlichkeit eines Transfers jedoch deutlich gesunken. Das Hauptproblem sind die finanziellen Rahmenbedingungen: Die von Juventus geforderte Ablöse gilt der Vereinsführung von Palermo als zu hoch.

Auch die Strategie der City Football Group beeinflusst die Verhandlungen. Da die Gruppe bevorzugt in jüngere Spieler investiert, haben sich die Gespräche verlangsamt. Palermo hat die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit dem Torhüter zwar nicht vollständig ausgeschlossen, doch eine Einigung ist derzeit schwieriger als zuvor.

Neue Optionen für Michele Di Gregorio

Die Situation von Michele Di Gregorio stellt sich anders dar, doch auch er spielt in den Plänen von Juventus keine Rolle mehr. Der ehemalige Torhüter von Monza gehört nicht zum neuen sportlichen Projekt des Klubs, und die Vereinsführung sucht für ihn nach einer passenden neuen Mannschaft. Nachdem die ersten Kontakte mit Marseille abgekühlt sind, gestaltet sich ein direkter Transfer schwierig.

Dennoch wurde zuletzt bekannt, dass Bournemouth Interesse zeigt. Auch Lazio prüft Möglichkeiten, den italienischen Torhüter zu verpflichten. Juventus will eine Lösung finden, die alle Parteien zufriedenstellt und dem Spieler günstige Bedingungen bietet, um wieder regelmäßig zum Einsatz zu kommen.

Sollten beide Torhüter Turin verlassen, wäre dies einer der wichtigsten und überraschendsten Schritte des Klubs im Sommer-Transferfenster.

JuventusSerie AMattia PerinMichele Di GregorioTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Aston Villa plant Tosin Adarabioyo als Ersatz für Ezri KonsaAston Villa plant Tosin Adarabioyo als Ersatz für Ezri KonsaHeute, 14:13José Mourinho spricht Real-Madrid-Spielern eine deutliche Warnung ausJosé Mourinho spricht Real-Madrid-Spielern eine deutliche Warnung ausHeute, 13:58Tottenham startet Verhandlungen über den Transfer von Omar MarmoushTottenham startet Verhandlungen über den Transfer von Omar MarmoushHeute, 13:54Gibt es eine Einigung zwischen Lautaro Martínez und Barcelona?Gibt es eine Einigung zwischen Lautaro Martínez und Barcelona?Heute, 13:19Fabio Capello: Inter hat keine Rivalen, Milan und Juventus müssen sich auf die Europa League konzentrierenFabio Capello: Inter hat keine Rivalen, Milan und Juventus müssen sich auf die Europa League konzentrierenHeute, 13:00Tottenham zahlt Manchester City 85 Millionen Pfund für den Transfer von SavinhoTottenham zahlt Manchester City 85 Millionen Pfund für den Transfer von SavinhoHeute, 13:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Real Madrid präsentiert neues Auswärtstrikot: Unerwartete Farben (Foto)
Real Madrid präsentiert neues Auswärtstrikot: Unerwartete Farben (Foto)