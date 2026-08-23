Ehemaliger NOK-Präsident Sabir Rusijew mit 73 Jahren verstorben

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Ehemaliger NOK-Präsident Sabir Rusijew mit 73 Jahren verstorben

Sabir Rusijew, ein bekannter Sportler, der einen großen Beitrag zur Entwicklung des Fechtsports in Usbekistan geleistet hat, Silbermedaillengewinner der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau und ehemaliger Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Dies teilte der Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan mit.

Während seiner sportlichen Laufbahn nahm Sabir Rusijew erfolgreich an Weltmeisterschaften teil und gewann 2 Gold-, 1 Silber- und 1 Bronzemedaille.

Während seiner langjährigen Tätigkeit leistete er einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Fechtsports in unserem Land. Seine Verdienste um den Sport wurden gebührend gewürdigt und er wurde mit dem Ehrentitel „Verdienter Sportler der Republik Usbekistan“ ausgezeichnet.

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