Super-Comeback beim Debüt: Ferran Torres rettet PSG vor einer kalten Dusche (Video)

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Super-Comeback beim Debüt: Ferran Torres rettet PSG vor einer kalten Dusche (Video)

Die neue Saison der französischen Meisterschaft begann mit einem unerwartet schweren Test für den amtierenden Meister "Paris Saint-Germain" . Bei ihrem Auswärtsspiel gegen den kompromisslosen Gegner "Rennes" lagen die Pariser mit zwei Toren zurück, erreichten aber dank des Kampfgeistes in der zweiten Halbzeit und der Klasse des Neuzugangs ein dramatisches Remis (2:2).

Der wahre Held dieser Begegnung war der spanische Stürmer Ferran Torres , der sein erstes offizielles Spiel im PSG-Trikot absolvierte.

Kalte Dusche in der ersten Halbzeit: Starker Druck der Gastgeber

Von Beginn an übernahmen die Gastgeber das Kommando und überrumpelten die Abwehr des Favoriten:

  • 9. Minute (1:0): "Rennes"-Mittelfeldspieler Sebastian Szymański schloss eine schnelle Kombination präzise ab und eröffnete den Torreigen;

  • 38. Minute (2:0): Kurz vor Ende der ersten Halbzeit Esteban Lepol erzielte das zweite Tor gegen den Meister und brachte die Pariser in eine schwierige Lage.

Luis Enriques glückliche Einwechslung und Torres' makelloses Debüt

Ferran Torres, der zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, veränderte das Spielgeschehen grundlegend:

  • 71. Minute (2:1): Nach einem Angriff über die Außenbahn verkürzte Torres den Rückstand und gab seinem Team neue Hoffnung;

  • 82. Minute (2:2): Elf Minuten später traf der spanische Stürmer in einer komplizierten Situation erneut, schnürte einen Doppelpack und bewahrte PSG vor der sicheren Niederlage.

Spielbericht und Aufstellungen:

  • Ligue 1. 1. Spieltag

  • "Rennes" — "PSG" 2:2

  • 23. August

  • Tore: Szymański (9), Lepol (38) — Ferran Torres (71, 82).

  • "PSG": Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Zaïre-Emery (Akliouche, 60), Vitinha (Beraldo, 69), Neves (Ruiz, 60), Doué, Kvaratskhelia (Godts, 46), Dembélé (Ferran Torres, 46).

Somit startete PSG mit einem hart erkämpften Auswärtsremis in die neue Saison und sicherte sich den ersten Punkt in der Meisterschaft.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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