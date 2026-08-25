„Wir haben mehr verdient“: Arbeloa erklärt die Gründe für die Niederlage im London-Derby

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„Wir haben mehr verdient“: Arbeloa erklärt die Gründe für die Niederlage im London-Derby

In einem spannenden London-Derby zum Abschluss des 1. Spieltags der Premier League empfing Fulham den FC Chelsea im Craven Cottage und verlor ein hart umkämpftes Spiel mit fünf Toren mit 2:3.

Nach dem Spiel äußerte sich Fulhams spanischer Cheftrainer Alvaro Arbeloa auf der Pressekonferenz lobend über die Entschlossenheit seiner Schützlinge, kritisierte jedoch offen die unverzeihlichen Fehler in der Defensive.

„Wir haben in den ungünstigsten Momenten Gegentore kassiert“: Die Analyse des Trainers

Der spanische Fachmann hob die psychologisch schwierigsten Phasen des Spiels hervor:

„Sie haben in der ersten Minute, kurz vor der Halbzeitpause und direkt nach Wiederanpfiff gegen uns getroffen – man kann sich kaum ungünstigere Zeitpunkte für Gegentore vorstellen. Aber selbst in dieser schwierigen Situation haben wir echten Charakter gezeigt. Ich bin stolz auf die Reaktion meiner Spieler und den Willen, den sie gezeigt haben.“, sagte Arbeloa.

Der Trainer betonte, dass seine Mannschaft angesichts der gezeigten Leistung mehr verdient hätte, das Ergebnis sich jedoch in den Zahlen widerspiegele:

  • Gerechtigkeit und Ergebnis: „Wir haben mehr verdient, aber im Fußball geht es nicht darum, was man verdient, sondern welches Ergebnis man am Ende erzielt.“.

Unverzeihliche Fehler und der Weg der Entwicklung

Alvaro Arbeloa betonte die Notwendigkeit, die Konzentrationsschwächen des Teams zu beheben:

  • Lektionen aus Fehlern: „Wir haben bei den Gegentoren absolut unverzeihliche Fehler gemacht. Wir müssen uns weiterentwickeln und vom ersten Pfiff des Schiedsrichters an voll konzentriert ins Spiel gehen.“;

  • Zuversicht: „Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns in den kommenden Spielen weiter steigern werden.“.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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