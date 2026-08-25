Großer „Ausverkauf“: Barcelona will sich vor Ende des Sommers von 5 Stars trennen

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Großer „Ausverkauf“: Barcelona will sich vor Ende des Sommers von 5 Stars trennen

In den letzten Tagen des Sommertransferfensters kommt es rund um den katalanischen Giganten zu unerwarteten und gravierenden Veränderungen. Laut sensationellen Informationen des einflussreichen spanischen Insiders und Journalisten José Álvarez , erwägt Barcelona, gleich fünf seiner Spieler an andere Vereine zu verkaufen.

Es wird berichtet, dass für alle Spieler auf dieser Liste ernsthaftes Interesse und konkrete Angebote von europäischen Top-Klubs sowie aus Saudi-Arabien vorliegen.

Wer steht vor dem Absprung? Liste der interessierten Vereine

Die 5 Spieler, die Barcelona verlassen könnten, und die interessierten Teams:

  • Frenkie de Jong: Der niederländische Mittelfeldspieler wird vom englischen Meister Manchester City heftig umworben;

  • Marc Casadó: Es wird erwartet, dass der talentierte Mittelfeldspieler seine Karriere höchstwahrscheinlich bei einem der wohlhabenden Klubs aus Saudi-Arabienfortsetzt;

  • Héctor Fort: Der junge Außenverteidiger wird von zwei Giganten gleichzeitig umworben — dem spanischen Real Sociedad sowie dem deutschen Verein Borussia Dortmund ;

  • Alejandro Balde: Der schnelle Linksverteidiger der Katalanen steht auf der Transferliste des englischen Traditionsvereins Manchester United ;

  • Jules Koundé: Der französische Innen- und Außenverteidiger ist auf dem Radar mehrerer Top-Klubs der Premier League gelandet.

Financial Fairplay und Plan zur Kadererneuerung

Die Führung von Barcelona plant diese großen Verkäufe, um die Financial-Fairplay-Vorgaben von La Liga vollständig zu erfüllen und Neuzugänge registrieren zu können.

Sollten diese Deals erfolgreich abgeschlossen werden, hätte der katalanische Klub die Möglichkeit, in den letzten Stunden des Transfermarktes erhebliche finanzielle Mittel zu generieren.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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