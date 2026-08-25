Xabi Alonso äußert sich nach dramatischem Spiel gegen Fulham!

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Xabi Alonso äußert sich nach dramatischem Spiel gegen Fulham!

Zum Abschluss des ersten Spieltags der neuen Premier-League-Saison sicherte sich Chelsea einen hart erkämpften 3:2-Comeback-Sieg gegen Fulham in einem spannenden London-Derby im Craven Cottage, das fünf Tore bot.

Nach dem Spiel lobte der spanische Cheftrainer der „Blues“ Xabi Alonso auf der Pressekonferenz den Charakter, die defensive Stabilität und das Zusammenspiel seiner Mannschaft in der Offensive.

„Wir haben allen Schwierigkeiten getrotzt“: Die Analyse des Trainers

Der spanische Fachmann verhehlte nicht, dass Auswärtsspiele in der Premier League immer eine harte Prüfung sind:

„Es war ein wirklich intensives und schwieriges Spiel. Wir wissen sehr gut, wie schwer es ist, in der Premier League auswärts zu gewinnen. Aber wir haben alle Schwierigkeiten tapfer überstanden, bis zum Ende gekämpft und unsere Aufgaben in den entscheidenden Momenten präzise erfüllt.“, sagte Alonso.

Der Trainer betonte, dass das frühe Tor in der 1. Minute der Mannschaft einen psychologischen Vorteil und großes Selbstvertrauen gegeben habe:

  • Der Effekt des frühen Tors: Chelsea hatte mehrere gute Gelegenheiten, das zweite Tor zu erzielen, bevor der Gegner ausglich;

  • Kontrolle ohne Ball: Auch wenn die Mannschaft nicht in Ballbesitz war, agierte sie geordnet und souverän und ließ dem Gegner keinen unnötigen Raum.

„Unsere drei Stürmer haben gut zusammengearbeitet“

Xabi Alonso lobte die Aktivität seines Angriffs-Trios – Pedro, Rogers und Palmer – auf dem Platz:

  • Effizienz im Angriff: „Wir haben das gegnerische Tor ständig unter Druck gesetzt. Zudem haben unsere drei Stürmer auf dem Platz sehr gut harmoniert und nacheinander gefährliche Situationen kreiert“;

  • Die Siegesformel: „Um auswärts zu gewinnen, muss man die Ärmel hochkrempeln, hart kämpfen und sein Tor mit aller Kraft verteidigen. Der erste Spieltag verlief für uns sehr positiv, und wir müssen in Zukunft genau in diesem Geist weitermachen“.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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