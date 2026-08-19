Laut Goal.com hat Real-Madrid-Stürmer Kylian Mbappe seit Saisonbeginn Cristiano Ronaldos Torrekord erreicht, sieht sich jedoch ungewöhnlich heftiger Kritik von Experten und Fans ausgesetzt. Trotz seiner herausragenden Leistungen in den ersten Spielzeiten steht der Franzose wegen der extrem hohen Erwartungen beim spanischen Spitzenklub unter immensem Druck. Goal.com berichtet darüber.

Berichten zufolge wechselte Kylian Mbappe 2024 ablösefrei von Paris Saint-Germain zum Madrider Klub und konnte sich von Beginn an im Angriff durchsetzen. Obwohl er zuvor meist auf dem linken Flügel gespielt hatte, erzielte er als Mittelstürmer 44 Tore, gewann den Goldenen Schuh und beseitigte damit die Zweifel an seiner Qualität.

Real Madrid und das Umfeld des Drucks

Bei Real Madrid reichen persönliche Erfolge allein jedoch nicht aus. Zwar gewann die Mannschaft den UEFA-Superpokal und den FIFA Intercontinental Cup, doch die wichtigsten Trophäen und der lang erwartete Ballon d’Or sind dem Franzosen bislang verwehrt geblieben. Gleichzeitig erzeugen die aufeinanderfolgenden Champions-League-Siege seines ehemaligen Klubs Paris Saint-Germain auch für den Spieler selbst einen gewissen psychischen Druck.

Kylian Mbappes Gesamtbilanz beim Madrider Klub ist beeindruckend. In 103 Einsätzen erzielte er 86 Tore und kommt damit auf dieselbe Bilanz wie Cristiano Ronaldo, der 2009 nach Madrid wechselte. Cristiano Ronaldo erzielte später insgesamt 450 Tore und schrieb Geschichte, indem er in sechs aufeinanderfolgenden Spielzeiten jeweils mehr als 50 Treffer erzielte.

Expertenmeinungen und die Situation im Team

In einem Interview mit Goal.com äußerte sich der ehemalige Real-Madrid-Star Steve McManaman zum Zusammenspiel von Kylian Mbappe und Vinicius Junior. Seiner Ansicht nach werden die Spieler zu echten Anführern und Superstars auf dem Platz, wenn sie einzeln agieren. Gemeinsam gelingt es ihnen jedoch nicht, mit der Mannschaft die erforderlichen Trophäen zu gewinnen.

Wie Steve McManaman betonte, gilt bei einem Spitzenklub wie Real Madrid stets das Prinzip „Sieg oder Desaster“. Wenn wichtige Rivalen wie Barcelona alle Trophäen gewinnen und im Finale überlegen sind, wird dies in Madrid als echte Katastrophe betrachtet. Deshalb steht Mbappe trotz seiner persönlichen Torquote weiterhin stark in der Kritik.