Xabi Alonso erklärt den Ausschluss von Enzo Fernandez aus dem Kader

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Xabi Alonso erklärt den Ausschluss von Enzo Fernandez aus dem Kader

Chelsea-Cheftrainer Xabi Alonso hat die überraschende Nichtberücksichtigung von Mittelfeldspieler Enzo Fernandez für den Ligapokal-Kader gegen Luton Town erklärt. Trotz des 2:0-Heimsiegs der Londoner sorgte das komplette Fehlen des Weltmeisters für Aufsehen bei Fans und Experten und befeuerte Gerüchte über seine Zukunft. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es stellt sich heraus, dass diese Situation auf eine kurzfristige Entscheidung des spanischen Trainers zurückzuführen ist. Nur wenige Stunden zuvor hatte Xabi Alonso auf einer Pressekonferenz öffentlich erklärt, dass der argentinische Spieler im kommenden Spiel zum Einsatz kommen würde. Der 25-Jährige, der im Premier-League-Duell gegen Fulham noch eingewechselt wurde, stand jedoch weder in der Startelf noch im Kader für das letzte Spiel an der Stamford Bridge.

Alonso beendet die Gerüchte

Chelsea erledigte seine Aufgabe gegen Luton Town erfolgreich. In der zweiten Halbzeit erzielte Danny Welbeck sein Debüttor, und durch den Druck von Estevao Willian unterlief Hakeem Odoffin ein Eigentor, was das Weiterkommen der Mannschaft sicherte. Nach dem Spiel wies Xabi Alonso Berichte, wonach der Argentinier nicht spielen wollte, entschieden zurück.

Der Chelsea-Trainer betonte, dass diese Entscheidung gemeinsam vom Trainerstab und der Vereinsführung getroffen wurde. Alonso fügte hinzu: „Es war meine Entscheidung und die des Vereins. Wir bewerten, was für jeden Spieler am besten ist, und treffen entsprechende Entscheidungen.“

Interesse von Manchester City und Transferspekulationen

Nachdem Berichte aufkamen, dass Manchester City die Situation des Mittelfeldspielers genau beobachtet, fragten Journalisten Alonso, ob Transferverhandlungen diese Entscheidung beeinflusst hätten. Der Trainer wies diese Spekulationen zurück und erklärte, dass der Spieler gut trainiere und es sich lediglich um eine taktische Entscheidung handelte.

Dass Enzo Fernandez auf diese Weise aus dem Kader gestrichen wurde, könnte darauf hindeuten, dass seine Zeit beim Londoner Club zu Ende geht. Es heißt, Manchester City bereite vor Schließung des Transferfensters ein offizielles Angebot für den Mittelfeldspieler vor. Sollte dieser Transfer zustande kommen, könnte der Spieler im Etihad Stadium wieder auf seinen ehemaligen Trainer Enzo Maresca treffen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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