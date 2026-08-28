Die Intuition täuschte nicht: Wie ein Einwohner Virginias mit 20 Losen reich wurde

Ein Mann aus dem US-Bundesstaat Virginia fand dank seiner starken Intuition und eines unerwarteten Risikos zu wahrem Reichtum. Er kaufte Pick 4 Lottoscheine, wobei er für eine einzige Ziehung genau 20 Lose mit denselben Zahlen erwarb und schließlich zum Gewinner eines 100.000-Dollar-Hauptgewinns wurde.

Der Einwohner von Nelson County verriet den Lotterieveranstaltern das Geheimnis seines Glücks und erklärte, er habe geahnt, dass eine bestimmte Zahlenfolge ihm einen großen Gewinn bringen würde.

20 Dollar Einsatz und 100.000 Dollar Gewinn

Das Risiko des glücklichen Gewinners zahlte sich voll aus:

Das Geheimnis der „Glückszahlen“: Der Mann 2-1-0-4 hatte ein sehr starkes Bauchgefühl bei dieser Zahlenkombination. Deshalb kaufte er im Justis Convenient Store in der 12th Street in Lynchburg 20 identische Lose mit genau diesen Zahlen für die Pick-4-Abendziehung am 30. Juli.

Gewinn in der exakten Reihenfolge: Sein Gesamteinsatz von 20 Dollar darauf, dass die Zahlen in der exakten Reihenfolge erscheinen, brachte das erhoffte Ergebnis. Jedes Los brachte ihm 5.000 Dollar ein, sodass sich die Gesamtauszahlung auf 100.000 Dollar belief.

Wofür wird der Gewinn ausgegeben?

Nachdem er den Preis in der Lotteriezentrale entgegengenommen hatte, gab der Gewinner bekannt, wie er das Geld verteilen würde:

Rechnungen und Ersparnisse: Der Mann erklärte, dass er die große Summe nicht für unnötigen Luxus ausgeben werde, sondern um ausstehende Versorgungsrechnungen und andere Zahlungen zu begleichen sowie sein persönliches Sparkonto aufzustocken.

Experten merken an, dass die Strategie, identische Lottoscheine zu kaufen, zwar selten aufgeht, eine gut gewählte Intuition jedoch in einem Augenblick großen Reichtum bringen kann.