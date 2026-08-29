Größter Öl-Deal: Trump kündigt Abkommen an, das die globalen Märkte erschütterte

·8·Welt
Größter Öl-Deal: Trump kündigt Abkommen an, das die globalen Märkte erschütterte

Ein historisches Ereignis, das die globale Energie- und geopolitische Landkarte grundlegend verändern wird, hat stattgefunden. US-Präsident Donald Trump hat offiziell die Unterzeichnung des größten Ölvertrags der Menschheitsgeschichte zwischen Washington und Caracas bekannt gegeben. Dem Abkommen zufolge hat die amerikanische Seite die Mehrheitskontrolle über 17 riesige strategische Felder mit nachgewiesenen Reserven von über 65 Milliarden Barrel erlangt. Die amtierende venezolanische Präsidentin Delcy Rodríguez bezeichnete dieses Abkommen als einen „historischen Schritt“ zur Wiederbelebung der nationalen Wirtschaft. Es wird erwartet, dass

über 100 Milliarden Dollar an Investitionen in diese Projekte fließen und mehr als 209 Milliarden Dollar an Steuereinnahmen in die Staatskasse gelangen. 100 Jahre Kontrolle und ein 55-Prozent-Mechanismus: Was sind die Bedingungen des Deals?

Laut diplomatischen Quellen von Associated Press und Reuters wird das Abkommen unter beispiellosen Bedingungen umgesetzt:

100-jährige Konzession:

  • Das Recht zur Erschließung von 17 Ölfeldern wird für volle 100 Jahre an eine neue Struktur übertragen, die unter Beteiligung der USA und eines führenden privaten Betreibers, dessen Name noch nicht genannt wurde, gegründet wird; 55 Prozent Mehrheitskontrolle:

  • Diese Zahl impliziert kein direktes Eigentum, sondern umfasst den US-Kapitalanteil und das Recht, einen bestimmten Teil der geförderten Rohstoffe zum Selbstkostenpreis zu erwerben; Quelle für Armee und strategische Reserve:

  • Das zu Vorzugskonditionen bezogene günstige Öl wird zur Auffüllung der strategischen Erdölreserve der USA sowie zur kontinuierlichen Versorgung der US-Streitkräfte mit Treibstoff verwendet; Kein Geld der Steuerzahler:

  • Trump betonte, dass die Finanzierung des Projekts vollständig durch die Privatwirtschaft gedeckt wird. Außenminister Marco Rubio und Pentagon-Chef Pete Hegset waren direkt an den Verhandlungen beteiligt. Von der Festnahme Maduros bis zur neuen Gesetzgebung

Dieser Mega-Deal ist die logische Fortsetzung der dramatischen Ereignisse vom 3. Januar dieses Jahres:

Machtwechsel:

  • Infolge einer Spezialoperation des US-Militärs wurden der ehemalige Staatschef Nicolás Maduro und seine Frau festgenommen, in die USA gebracht und offiziell wegen Narcoterrorismus angeklagt; Gesetzesänderungen:

  • Die an die Macht gekommene Delcy Rodríguez reformierte die Ölgesetzgebung grundlegend. Ausländischen und privaten Unternehmen wurde der Weg geebnet, Öl eigenständig zu verkaufen, frei über Gewinne zu verfügen und Joint Ventures zu gründen. Historische Spaltung der OPEC: Tritt Venezuela aus?

Laut Informationen von Bloomberg wird in Caracas eine weitere globale politische Entscheidung vorbereitet:

Austritt eines Gründungsmitglieds:

  • Venezuela, das 1960 gemeinsam mit Saudi-Arabien, Iran, Irak und Kuwait das OPEC-Kartell gründete, prüft die Option, die Organisation vollständig zu verlassen; Kräfteverhältnis am Markt:

  • Sollte Caracas das Kartell verlassen, wäre es das erste Gründungsmitglied in der Geschichte der OPEC, das die Organisation verlässt, was die Preispolitik auf dem globalen Ölmarkt grundlegend verändern würde. Agar Karakas karteldan chiqsa, u OPЕK tarixida tashkilotni tark etgan birinchi ta’sischi davlatga aylanadi va jahon neft bozoridagi narx siyosati tubdan yangilanadi.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Merz macht Russland für Drohnenangriff in Leipzig verantwortlich und plant massive SanktionenMerz macht Russland für Drohnenangriff in Leipzig verantwortlich und plant massive SanktionenHeute, 22:49Ist der Plan „Vom Meer zum Meer“ gescheitert? Politikwissenschaftler enthüllt Polens neue PositionIst der Plan „Vom Meer zum Meer“ gescheitert? Politikwissenschaftler enthüllt Polens neue PositionHeute, 22:35„Sie wollen uns diesen Winter brechen“: Kuleba enthüllt erschreckende Pläne für Kyjiw„Sie wollen uns diesen Winter brechen“: Kuleba enthüllt erschreckende Pläne für KyjiwHeute, 22:26Schreckliche Katastrophe in Nepal: 675 Tote, 3.000 VermissteSchreckliche Katastrophe in Nepal: 675 Tote, 3.000 VermissteHeute, 21:43Wunder: Eine ganze Familie überlebt verheerende Sturzflut in Nepal (Video)Wunder: Eine ganze Familie überlebt verheerende Sturzflut in Nepal (Video)Heute, 21:12Trump plant, ein Objekt auf dem Mond nach sich selbst zu benennenTrump plant, ein Objekt auf dem Mond nach sich selbst zu benennenHeute, 19:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich