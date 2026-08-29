Ein historisches Ereignis, das die globale Energie- und geopolitische Landkarte grundlegend verändern wird, hat stattgefunden. US-Präsident Donald Trump hat offiziell die Unterzeichnung des größten Ölvertrags der Menschheitsgeschichte zwischen Washington und Caracas bekannt gegeben. Dem Abkommen zufolge hat die amerikanische Seite die Mehrheitskontrolle über 17 riesige strategische Felder mit nachgewiesenen Reserven von über 65 Milliarden Barrel erlangt. Die amtierende venezolanische Präsidentin Delcy Rodríguez bezeichnete dieses Abkommen als einen „historischen Schritt“ zur Wiederbelebung der nationalen Wirtschaft. Es wird erwartet, dass

über 100 Milliarden Dollar an Investitionen in diese Projekte fließen und mehr als 209 Milliarden Dollar an Steuereinnahmen in die Staatskasse gelangen. 100 Jahre Kontrolle und ein 55-Prozent-Mechanismus: Was sind die Bedingungen des Deals?

Laut diplomatischen Quellen von Associated Press und Reuters wird das Abkommen unter beispiellosen Bedingungen umgesetzt:

100-jährige Konzession:

Das Recht zur Erschließung von 17 Ölfeldern wird für volle 100 Jahre an eine neue Struktur übertragen, die unter Beteiligung der USA und eines führenden privaten Betreibers, dessen Name noch nicht genannt wurde, gegründet wird; 55 Prozent Mehrheitskontrolle:

Diese Zahl impliziert kein direktes Eigentum, sondern umfasst den US-Kapitalanteil und das Recht, einen bestimmten Teil der geförderten Rohstoffe zum Selbstkostenpreis zu erwerben; Quelle für Armee und strategische Reserve:

Das zu Vorzugskonditionen bezogene günstige Öl wird zur Auffüllung der strategischen Erdölreserve der USA sowie zur kontinuierlichen Versorgung der US-Streitkräfte mit Treibstoff verwendet; Kein Geld der Steuerzahler:

Trump betonte, dass die Finanzierung des Projekts vollständig durch die Privatwirtschaft gedeckt wird. Außenminister Marco Rubio und Pentagon-Chef Pete Hegset waren direkt an den Verhandlungen beteiligt. Von der Festnahme Maduros bis zur neuen Gesetzgebung

Dieser Mega-Deal ist die logische Fortsetzung der dramatischen Ereignisse vom 3. Januar dieses Jahres:

Machtwechsel:

Infolge einer Spezialoperation des US-Militärs wurden der ehemalige Staatschef Nicolás Maduro und seine Frau festgenommen, in die USA gebracht und offiziell wegen Narcoterrorismus angeklagt; Gesetzesänderungen:

Die an die Macht gekommene Delcy Rodríguez reformierte die Ölgesetzgebung grundlegend. Ausländischen und privaten Unternehmen wurde der Weg geebnet, Öl eigenständig zu verkaufen, frei über Gewinne zu verfügen und Joint Ventures zu gründen. Historische Spaltung der OPEC: Tritt Venezuela aus?

Laut Informationen von Bloomberg wird in Caracas eine weitere globale politische Entscheidung vorbereitet:

Austritt eines Gründungsmitglieds: