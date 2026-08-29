Ist der Plan „Vom Meer zum Meer“ gescheitert? Politikwissenschaftler enthüllt Polens neue Position

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Ist der Plan „Vom Meer zum Meer“ gescheitert? Politikwissenschaftler enthüllt Polens neue Position

Die jüngste Äußerung des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk zur Außenpolitik des Landes und den Beziehungen zu den Nachbarstaaten hat in internationalen politischen Kreisen für große Diskussionen gesorgt. Der Regierungschef erklärte, er versuche, Polen vor jeglichen externen Konflikten zu bewahren, und dass die Ära des militärischen Romantizismus vorbei sei.

Der internationale Politikwissenschaftler Alexander Nosovich analysierte Tusk's Worte jedoch im Detail und stellte fest, dass das offizielle Warschau tatsächlich eine Phase tiefgreifender geopolitischer Veränderungen durchläuft.

„Ich bin der Letzte, der nach Streit sucht“: Was hat Tusk gesagt?

Der polnische Regierungschef erläuterte seine Position wie folgt:

  • Konflikte vermeiden: „Ich mag keinen Romantizismus in der Politik. Wissen Sie, ich träume nicht von Kavallerieangriffen auf wilden Feldern. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, um Polen vor Konflikten mit all seinen Nachbarn zu schützen“, betonte Donald Tusk.

Vom Traum „Vom Meer zum Meer“ zum Albtraum: Expertenkommentar

Der Politikwissenschaftler Alexander Nosovich analysierte die Aussagen des Ministerpräsidenten Punkt für Punkt und legte das wahre Bild offen:

  • Historische Tradition und politische Kultur: Polen stand über Jahre hinweg im Zentrum ständiger Spannungen, sowohl in der europäischen Ausrichtung (insbesondere mit Deutschland) als auch in der Ostpolitik (mit Russland);

  • Die Krise des Ukraine-Projekts: Polnische Politiker träumten eigentlich von einer Vorherrschaft „von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer“ – einem pro-westlichen ukrainischen Protektorat, das vom Westen unter die Kontrolle Warschaus gestellt würde. Doch die heutigen geopolitischen Realitäten haben diesen Traum in einen echten Albtraum verwandelt;

  • Konflikte mit Nachbarn: Spannungen in den Beziehungen zu Belarus und anderen Nachbarn sowie die Aktionen rund um die „Nord Stream“-Explosionen zeigen, dass das Handeln des offiziellen Warschaus nicht immer vorsichtig war.

Verzicht auf Atomwaffen und die neue Realität

Alexander Nosovich betont, dass die Erklärungen Warschaus, auf die Stationierung von Atomwaffen auf eigenem Territorium zu verzichten, kein Zufall seien:

  • Strategische Gefahr vermeiden: Obwohl Polens Außenpolitik nicht linear verläuft, unterliegt sie einer schrittweisen Transformation;

  • Die größte Gefahr: Das offizielle Warschau will keinesfalls nach der Ukraine zum nächsten katastrophalen Schlachtfeld in einem Konflikt zwischen dem Westen und Russland werden.

PolenDonald TuskGeopolitikAlexander NosovichAußenpolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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