Unglaubliche Bilanz in Deutschland: 27 Tore in 4 Spielen!

Der Spieltag am Samstag in der zweiten deutschen Liga entwickelte sich zu einem wahren Torfestival und einem Abend der Rekorde. In nur vier Partien am 29. August fielen insgesamt 27 Treffer.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs lag der Torschnitt pro Spiel an einem einzigen Spieltag bei 6,8 Toren und dies wurde offiziell als der höchste Torrekord seit Gründung der 2. Bundesliga registriert.

Verrückte Ergebnisse vom Samstagabend

Alle vier Begegnungen des Tages boten den Fans eine echte Torshow:

Heidenheim 5:3 Dynamo Dresden: Im intensiven Duell zwischen den Gastgebern und dem Dresdner Club erlebten die Zuschauer ganze 8 Tore;

Energie 3:4 Greuther Fürth: In einer dramatischen Partie, die zugunsten der Gäste ausging, fielen 7 Treffer;

Karlsruhe 2:5 Wolfsburg: Obwohl die „Wölfe“ auswärts nicht ohne Gegentor blieben, erzielten sie 5 Treffer und sicherten sich einen deutlichen Sieg;

Nürnberg 4:1 Arminia: Im letzten Spiel des Tages feierten die Gastgeber einen souveränen und klaren Sieg.

Historischer Rekord: Was sagen die Zahlen?

Die Bedeutung dieses Spieltags für den deutschen Fußball: