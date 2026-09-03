„Benzin“ leer: David Haye enthüllt den fatalen taktischen Fehler im Kampf Hrgovic gegen Itauma

Der Schwergewichts-Boxkampf um den IBF-Weltmeistertitel, der am 29. August in London stattfand, steht weiterhin im Fokus von Experten und Fans. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal „Built Different Boxing“ analysierte der legendäre britische Ex-Weltmeister in zwei Gewichtsklassen, David Haye, den dramatischen Kampf zwischen dem Kroaten Filip Hrgovic und dem bis dahin ungeschlagenen Moses Itauma. Haye enthüllte den entscheidenden Fehler, den der junge Star gegen seinen erfahrenen Gegner beging.

„Beruhige dich, nimm das Tempo raus“: Hayes Sorge zwischen den Runden

David Haye betonte, dass Itauma bereits zu Beginn des Kampfes seine Kräfte falsch einteilte und zu hohe Risiken einging:

Der strategische Fehler in der 3. Runde: „In der dritten Runde dachte ich: ‚Das war's, jetzt muss die Taktik geändert werden. Es ist Zeit, etwas ruhiger zu werden und die Runden über die Punkte zu holen.‘ Doch Moses verließ sich in jeder Runde weiterhin nur auf harte Schläge“, so der ehemalige Champion.

Unaufhörlicher Druck von Runde 1 bis Runde 7: Der vielversprechende britische Boxer stürmte ohne Pausen nach vorne: „In jeder Pause flehte ich ihn innerlich an: ‚Beruhige dich, nimm das Tempo raus.‘“

Die Fata Morgana in der 8. Runde: Als Itauma in der achten Dreiminutenrunde erneut zum Angriff überging, zweifelte Haye kurz an seinem eigenen Urteil: „Da dachte ich für einen Moment: Habe ich ihn vielleicht unterschätzt? Ist er vielleicht viel widerstandsfähiger, als er aussieht? Ich persönlich hätte nicht so viele schwere Schläge hintereinander abgeben können.“

„Das Benzin ist leer“: Der erschöpfte Itauma und Hrgovics Geduld

Doch ein Wunder blieb aus – es fehlte an Erfahrung und funktionaler Fitness für einen 12-Runden-Marathon:

Die Grenze der körperlichen Erschöpfung: „Hier änderte sich alles grundlegend. Das Benzin war leer. Moses begann schwer und angestrengt zu atmen“, erinnert sich Haye.

Schreckliche Kraft im Zustand des Zusammenbruchs: „Das Interessanteste ist, dass Itauma selbst im Zustand völliger Erschöpfung, kaum noch auf den Beinen, Hrgovic so schreckliche Schläge verpasste, dass solche schweren Treffer normalerweise jeden Schwergewichtler ausknocken könnten.“

Ein schwieriges Finale: Haye verhehlte nicht, dass es mental und emotional sehr schwer war, die letzten Minuten des Kampfes zu verfolgen.

Der IBF-Gürtel ging nach Kroatien

Zur Erinnerung: Am 29. August überstand Filip Hrgovic bei dem kompromisslosen Boxabend in London die Intensität seines jungen Gegners, besiegte Itauma in der neunten Runde durch technischen K.o. und wurde neuer IBF-Schwergewichtsweltmeister.

Glauben Sie, dass Moses Itauma ein Opfer von Unerfahrenheit und Übereilung wurde, oder hätte Hrgovics eisernes Kinn jeden harten Schlag weggesteckt? Kann Itauma die richtigen Lehren aus dieser schweren Niederlage ziehen und wieder auf Meisterniveau zurückkehren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!