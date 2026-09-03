„Jetzt ist Makhachev an der Reihe“: Brendan Schaub nach Umars sensationellem Knockout

Umar Nurmagomedovs unerwartete Niederlage beim Kampf in Shanghai wird in der MMA-Welt weiterhin intensiv diskutiert. Der bekannte amerikanische Sportanalyst und ehemalige UFC-Kämpfer Brendan Schaub äußerte sich in seiner Sendung „Big Brown Breakdown“ zu diesem Duell und betonte, dass der langjährige Status der Unbesiegbarkeit des dagestanischen Teams Risse bekommen habe und der nächste schwere Schlag den Leichtgewichts-Champion Islam Makhachev treffen könnte.

„Sie werden jetzt weniger gefürchtet“: Schaubs sensationelle Schlussfolgerungen

Der Analyst ist der Meinung, dass Umars Misserfolg nicht nur einen verlorenen Kampf bedeutet, sondern den Gegnern eine enorme psychologische und taktische Tür geöffnet hat:

Ein Riss in der Rüstung: „Umars Ergebnis hat deutlich gezeigt, dass ein kleiner, aber ernsthafter Riss in der ‚Rüstung‘ des Nurmagomedov-Teams entstanden ist“, kommentierte Schaub;

Gefährliche Prognose für Makhachev: „Ich glaube, jetzt ist Islam Makhachev an der Reihe. Ich weiß, das mag seltsam klingen. Aber die Gegner haben jetzt nicht mehr so viel Ehrfurcht vor ihrem Team wie früher und fürchten sie weniger.“

Der Gameplan wurde enthüllt: Der Experte betonte, dass weltweit führende Trainer und gegnerische Lager beginnen, einen klaren Schlachtplan zu erkennen, wie man die Kämpfer der Nurmagomedov-Schule besiegen und ihren Druck brechen kann.

Schock bei UFC Shanghai: Song Yadongs verheerender Schlag

Zur Erinnerung: Einer der Hauptkämpfe des in China ausgetragenen „UFC Shanghai“-Turniers endete mit einem völlig unerwarteten Finale:

Der erfahrene chinesische Kämpfer Song Yadong besiegte den Favoriten des Kampfes, den Russen Umar Nurmagomedovbereits in der 2. Runde durch einen schweren Knockout;

Diese Niederlage war der erste Stolperstein in Umars Profikarriere und hat die ungeschlagene Serie der dagestanischen Kämpfer unter der Leitung von Khabib Nurmagomedov erheblich beschädigt.

Während die meisten Fans betonen, dass Islam Makhachevs Gewichtsklasse, physische Stärke und Ringerpotenzial deutlich höher sind, könnte Umars Knockout den Rivalen in der Division psychologischen Auftrieb für Kämpfe gegen Makhachev geben.

Glauben Sie, dass an Brendan Schaubs Worten etwas Wahres dran ist: Ist Umars Niederlage wirklich ein Zeichen für das Ende der Ära von Islam Makhachev und dem dagestanischen Team, oder ist es nur ein zufälliger taktischer Fehler eines einzelnen Kämpfers? Wird Makhachev seinen Gürtel in den kommenden Kämpfen verteidigen können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!