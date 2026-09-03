Unerwartete Rückkehr: Carlos Queiroz ist wieder Trainer der ghanaischen Nationalmannschaft

·7·Sport
Unerwartete Rückkehr: Carlos Queiroz ist wieder Trainer der ghanaischen Nationalmannschaft

Im afrikanischen Fußball gab es eine unerwartete und aufsehenerregende Personalentscheidung. Der ghanaische Fußballverband hat offiziell bekannt gegeben, dass er sich mit dem erfahrenen portugiesischen Spezialisten Carlos Queiroz auf eine Rückkehr als Nationaltrainer geeinigt hat. Die Rückkehr des 73-jährigen renommierten Trainers auf den Posten der „Black Stars“ sorgt in der internationalen Fußballwelt für hitzige Diskussionen.

WM-Abenteuer 2026 und ein schmerzhafter Abschied im Achtelfinale

Zwischen Queiroz' Abgang und seiner Rückkehr lagen nur zwei Monate:

  • Grund für den Rücktritt: Der Trainer war nach der 0:1-Niederlage gegen Kolumbien im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026, die Anfang Juli stattfand, von seinem Amt zurückgetreten;

  • Ein schwieriger Weg in der Gruppe: Die Ghanaer zeigten in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft großen Widerstand, besiegten Panama mit 1:0, erreichten ein hart umkämpftes 0:0-Unentschieden gegen einen der Turnierfavoriten, England, und zogen trotz einer 1:2-Niederlage gegen Kroatien in die K.-o.-Runde ein.

Nachdem die ghanaische Fußballführung in der kurzen Zeit keinen geeigneten Kandidaten finden konnte, der den Spezialisten ersetzen könnte, der dem Team eine starke Disziplin vermittelt hatte, entschied man sich, erneut auf den portugiesischen Strategie-Experten zu vertrauen.

Neue Ziele voraus: Qualifikation für den Afrika-Cup 2027

Für Queiroz bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Die Nationalmannschaft steht bereits an der Schwelle zu einem neuen offiziellen Zyklus:

  • Start im September: Die „Black Stars“ beginnen ab September dieses Jahres mit den Qualifikationsspielen für den Afrika-Cup 2027;

  • Gruppengegner: Ghana wurde in eine Gruppe mit einem der Giganten des Kontinents, der Elfenbeinküste, sowie Gambia und Somalia gelost, Nationalmannschaften, die jedem Gegner Probleme bereiten können.

Die Erfahrung des 73-jährigen Carlos Queiroz, der für seine taktische Disziplin und seinen soliden Defensivstil bekannt ist, soll ein entscheidender Faktor sein, um Ghana in die Endrunde der Kontinentalmeisterschaft zu führen.

Was denken Sie: War die Entscheidung des ghanaischen Fußballverbandes, Queiroz nur zwei Monate nach der WM-Niederlage zurückzuholen, richtig? Können die „Black Stars“ mit einem erneuerten Kader die Hürde Elfenbeinküste nehmen und sich für den Afrika-Cup qualifizieren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Prognosen in den Kommentaren!

GhanaCarlos QueirozBlack StarsAfrika-CupFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Welche Rolle wird Enzo Fernández bei Manchester City spielenWelche Rolle wird Enzo Fernández bei Manchester City spielenHeute, 12:55Argentinischer Fußballverband kündigt Ehrung für Lionel Messi anArgentinischer Fußballverband kündigt Ehrung für Lionel Messi anHeute, 11:35Stadien „erstarren“: Spiele der argentinischen Liga werden in der 10. Minute zu Ehren von Messi unterbrochenStadien „erstarren“: Spiele der argentinischen Liga werden in der 10. Minute zu Ehren von Messi unterbrochenHeute, 11:21Der 20. Spieltag der Usbekischen Superliga beginnt — SpielplanDer 20. Spieltag der Usbekischen Superliga beginnt — SpielplanHeute, 11:17DFB-Pokal: Harry Kanes Doppelpack bringt Bayern in die nächste RundeDFB-Pokal: Harry Kanes Doppelpack bringt Bayern in die nächste RundeHeute, 06:01Javier Tebas hält Rodri für den Ballon d'Or für würdigJavier Tebas hält Rodri für den Ballon d'Or für würdigHeute, 01:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)