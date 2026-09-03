Braut heiratet in einer knietief überfluteten Kirche

Auf den Philippinen fand am 1. September eine ungewöhnliche Hochzeitszeremonie in einer überfluteten Kirche statt. Obwohl die Saint John the Baptist Kirche in der Stadt Hagonoy in der Provinz Bulacan aufgrund starker Regenfälle bis zu den Knien unter Wasser stand, verschoben Leian Liese Galang und Gilbert Chico ihre Hochzeit nicht.

Die Kirchenverwaltung hatte vorgeschlagen, die Zeremonie auf einen anderen Tag zu verschieben. Das Paar hielt jedoch an seinen Plänen fest. Die Braut schritt in ihrem weißen Kleid durch das Wasser zum Altar.

Da der Wasserstand hoch war, wurde das Kleid der Braut speziell gekürzt. An der Zeremonie nahmen weniger als 15 Angehörige teil.

Fotos und Videos der Hochzeit verbreiteten sich in den sozialen Medien und erregten die Aufmerksamkeit zahlreicher Nutzer.