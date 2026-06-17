Die norwegische Nationalmannschaft kehrte nach einer 28-jährigen Pause mit einem glanzvollen Sieg auf die Bühne der Weltmeisterschaft zurück. Im Spiel in Boston feierten die Skandinavier einen souveränen 4:1-Sieg gegen den Irak. Wie erwartet, war der Hauptakteur des Spiels Manchester City-Stürmer Erling Haaland. Seine zwei Tore in der ersten Halbzeit waren entscheidend für den Erfolg seines Teams. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die ersten Minuten der Partie verliefen für Norwegen etwas nervös. Die Pause von mehr als einem Vierteljahrhundert hinterließ ihre Spuren. Doch gegen die 30. Minute gelang es Erling Haaland, die Nervosität im Team zu beruhigen, indem er eine Flanke vom Flügel präzise im Netz unterbrachte. Dieses Tor ermöglichte es den Norwegern, die Spielkontrolle zu übernehmen.

Die irakische Nationalmannschaft wollte jedoch nicht aufgeben und glich zehn Minuten später aus. Ayman Hussein schenkte den Asiaten mit einem kraftvollen Schuss Hoffnung. Doch das Gleichgewicht hielt nicht lange an. Erling Haalands unermüdlicher Druck zahlte sich aus: Der Stürmer nutzte Fehler des gegnerischen Verteidigers und Torwarts aus, erzielte sein zweites Tor und brachte Norwegen erneut in Führung.

Dominanz in der zweiten Halbzeit und Endergebnis

Nach der Pause übernahm Norwegen die vollständige Kontrolle über das Spiel. Wie Goal.com berichtet, erhöhte Leo Ostigard, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, zehn Minuten vor Spielende den Vorsprung. Obwohl Erling Haaland die Chance auf einen Hattrick hatte, konnte er diese nicht nutzen. Dennoch führte seine Aktivität zu einem Eigentor eines irakischen Verteidigers, wodurch das Endergebnis 4:1 lautete.

Dieser Sieg war für Norwegen äußerst wichtig, da sie in einer der schwierigsten Gruppen antreten — der "Todesgruppe". Die Präsenz eines Stars wie Erling Haaland macht das Team zu einem der "Geheimfavoriten" des Turniers. Trotz der Niederlage bewies der Irak, dass er in der ersten Halbzeit einen würdigen Widerstand leisten konnte.

Für Fußballfans bestätigte dieses Spiel erneut das Weltklasse-Niveau von Erling Haaland bei globalen Turnieren. Der Stürmer, der seine torgefährliche Form von Manchester City nun auch im Nationaltrikot fortsetzt, führt Norwegen zu lang ersehnten Siegen. Die nächsten Spieltage werden die Situation in der Gruppe weiter klären.